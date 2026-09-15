Top.Mail.Ru
Краскопульт пневматический STAYER ORION S с нижним бачком, 1.5мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Краскопульт пневматический STAYER ORION S с нижним бачком, 1.5мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Краскопульт пневматический STAYER ORION S с нижним бачком, 1.5мм - фото 1
Краскопульт пневматический STAYER ORION S с нижним бачком, 1.5мм - фото 2
Краскопульт пневматический STAYER ORION S с нижним бачком, 1.5мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскопульт пневматический STAYER ORION S с нижним бачком, 1.5мм - фото 1
  • Краскопульт пневматический STAYER ORION S с нижним бачком, 1.5мм - фото 2
  • Краскопульт пневматический STAYER ORION S с нижним бачком, 1.5мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605648
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Краскопульт пневматический STAYER ORION S с нижним бачком, 1.5мм
1 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х11
Вес, г.
690

Описание товара Краскопульт пневматический STAYER ORION S с нижним бачком, 1.5мм

Краскопульт пневматический Stayer Master – надежный инструмент для проведения окрасочных работ. Применяется для простого нанесения состава с использованием средних по мощности компрессоров.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскопульт пневматический STAYER ORION S с нижним бачком, 1.5мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Краскопульт пневматический Stayer Master – надежный инструмент для проведения окрасочных работ. Применяется для простого нанесения состава с использованием средних по мощности компрессоров.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскопульт пневматический STAYER ORION S с нижним бачком, 1.5мм - по цене 1330 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...