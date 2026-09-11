Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605400
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Описание товара Экскаватор "Прогресс" инерционный оранжевый (в коробке) 91543
Игрушка от бренда Полесье Экскаватор Прогресс инерционный оранжевый 91543 несомненно понравится вашему ребенку. Экскаватор «Прогресс» инерционный от фабрики «Полесье» - это игрушечный аналог реальной спецтехники. Конструкция экскаватора выполнена максимально детализировано, Капот может быть зафиксирован в открытом положении для «починки» во время игры. Игрушка оснащена инерционным механизмом, который повышает проходимость на разных поверхностях. Разнообразит игру и сделает её еще интереснее наличие экскаваторного ковша. Играть с ним увлекательно как дома, так и на свежем воздухе. Поставляется игрушка в яркой коробке.
Игрушка от бренда Полесье Экскаватор Прогресс инерционный оранжевый 91543 несомненно понравится вашему ребенку. Экскаватор «Прогресс» инерционный от фабрики «Полесье» - это игрушечный аналог реальной спецтехники. Конструкция экскаватора выполнена максимально детализировано, Капот может быть зафиксирован в открытом положении для «починки» во время игры. Игрушка оснащена инерционным механизмом, который повышает проходимость на разных поверхностях. Разнообразит игру и сделает её еще интереснее наличие экскаваторного ковша. Играть с ним увлекательно как дома, так и на свежем воздухе. Поставляется игрушка в яркой коробке.
Экскаватор "Прогресс" инерционный оранжевый (в коробке) 91543 - данный товар вы можете купить по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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