Корпус ExeGate Pro EX279706RUS 3U 2x3.5" Fix NoPSU
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Pro EX279706RUS 3U 2x3.5" Fix NoPSU
Серверный корпус ExeGate Pro 3U330-02 EX279706RUS – это простое и функциональное решение для сборки производительной системы под корпоративные задачи бизнеса любого формата. Данная модель выполнена в форм-факторе Standard-ATX и имеет высоту 3U. За счет этого внутри предусмотрено пространство для основных модулей, а также 2 накопителей формата 3.5. Кроме того, корпус обладает 4 слотами расширения, что обеспечит широкие возможности конфигурации. Для охлаждения компонентов могут использоваться различные системы отвода тепла воздушного типа. Серверный корпус ExeGate Pro 3U330-02 EX279706RUS выполнен из стали, благодаря чему отличается большим запасом прочности и надежности. Кроме того, модель обладает полностью разборной конструкцией, что обеспечивает не только простую и удобную сборку системы, но и ее последующий монтаж в стойку. Для дополнительного комфорта использования на лицевой панели предусмотрены светодиодные индикаторы состояния работы, кнопки сброса и включения, а также порты USB. В качестве источника питания используется блок питания, который не входит в комплектацию. Корпус поставляется в упаковке.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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