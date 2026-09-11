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Корпус ExeGate Pro EX279706RUS 3U 2x3.5" Fix NoPSU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Pro EX279706RUS 3U 2x3.5" Fix NoPSU

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Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 1
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 2
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 3
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 4
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 5
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 6
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 7
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 8
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 9
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 10
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 11
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 12
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 13
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 14
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 15
Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 1
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 2
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 3
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 4
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 5
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 6
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 7
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 8
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 9
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 10
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 11
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 12
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 13
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 14
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 15
  • Серверный корпус Exegate Pro 3U330-02 (3U, без БП) (EX279706RUS) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605209
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус ExeGate Pro EX279706RUS 3U 2x3.5" Fix NoPSU
7 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
43х30х15
Вес, кг.
16

Описание товара Корпус ExeGate Pro EX279706RUS 3U 2x3.5" Fix NoPSU

Серверный корпус ExeGate Pro 3U330-02 EX279706RUS – это простое и функциональное решение для сборки производительной системы под корпоративные задачи бизнеса любого формата. Данная модель выполнена в форм-факторе Standard-ATX и имеет высоту 3U. За счет этого внутри предусмотрено пространство для основных модулей, а также 2 накопителей формата 3.5. Кроме того, корпус обладает 4 слотами расширения, что обеспечит широкие возможности конфигурации. Для охлаждения компонентов могут использоваться различные системы отвода тепла воздушного типа. Серверный корпус ExeGate Pro 3U330-02 EX279706RUS выполнен из стали, благодаря чему отличается большим запасом прочности и надежности. Кроме того, модель обладает полностью разборной конструкцией, что обеспечивает не только простую и удобную сборку системы, но и ее последующий монтаж в стойку. Для дополнительного комфорта использования на лицевой панели предусмотрены светодиодные индикаторы состояния работы, кнопки сброса и включения, а также порты USB. В качестве источника питания используется блок питания, который не входит в комплектацию. Корпус поставляется в упаковке.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Pro EX279706RUS 3U 2x3.5" Fix NoPSU




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Описание
Серверный корпус ExeGate Pro 3U330-02 EX279706RUS – это простое и функциональное решение для сборки производительной системы под корпоративные задачи бизнеса любого формата. Данная модель выполнена в форм-факторе Standard-ATX и имеет высоту 3U. За счет этого внутри предусмотрено пространство для основных модулей, а также 2 накопителей формата 3.5. Кроме того, корпус обладает 4 слотами расширения, что обеспечит широкие возможности конфигурации. Для охлаждения компонентов могут использоваться различные системы отвода тепла воздушного типа. Серверный корпус ExeGate Pro 3U330-02 EX279706RUS выполнен из стали, благодаря чему отличается большим запасом прочности и надежности. Кроме того, модель обладает полностью разборной конструкцией, что обеспечивает не только простую и удобную сборку системы, но и ее последующий монтаж в стойку. Для дополнительного комфорта использования на лицевой панели предусмотрены светодиодные индикаторы состояния работы, кнопки сброса и включения, а также порты USB. В качестве источника питания используется блок питания, который не входит в комплектацию. Корпус поставляется в упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate Pro EX279706RUS 3U 2x3.5" Fix NoPSU - стоимость товара 7280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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