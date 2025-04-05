Подстилка с протектором 50х50х0,5см серая 8шт/упак в пакете
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подстилка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%950 руб. 1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605200
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подстилка
Материал
полиэтилен
Размер
50х50х0.5 см
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х51х4
Вес, г.
608
Описание товара Подстилка с протектором 50х50х0,5см серая 8шт/упак в пакете
Intex 29084 – сборная подстилка, предназначенная для бассейнов одноименного бренда, устанавливаемых на неровной поверхности. Благодаря ней дно бассейна всегда будет оставаться мягким, а купающимся будет приятно по нему ходить. Подстилка выполнена из прочного полиэтилена толщиной 5 мм и собирается из 8 отдельных частей размерами 50х50х0.5 см, соединяющихся между собой по типу пазлов. Изделие совместимо с бассейнами всех размеров.
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Бренд
Тип товара
Подстилка
Материал
полиэтилен
Размер
50х50х0.5 см
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Intex 29084 – сборная подстилка, предназначенная для бассейнов одноименного бренда, устанавливаемых на неровной поверхности. Благодаря ней дно бассейна всегда будет оставаться мягким, а купающимся будет приятно по нему ходить. Подстилка выполнена из прочного полиэтилена толщиной 5 мм и собирается из 8 отдельных частей размерами 50х50х0.5 см, соединяющихся между собой по типу пазлов. Изделие совместимо с бассейнами всех размеров.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для бассейна ф152х38см, две упаковки, что бы дети на коврик вылезали!!!! удобная подложка.
Подстилка с протектором 50х50х0,5см серая 8шт/упак в пакете - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Подстилка с протектором 50х50х0,5см серая 8шт/упак в пакете
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для бассейна ф152х38см, две упаковки, что бы дети на коврик вылезали!!!! удобная подложка.