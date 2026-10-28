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SSD Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS)

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Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS) - фото 1
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS) - фото 2
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604992
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS)

Накопитель SSD A-Data — это надежный и быстрый накопитель памяти от ведущего производителя. Он основан на 3D NAND технологии и обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных до 2200МБ/с и 3500МБ/с соответственно, что делает его идеальным выбором для выполнения задач, требующих высокой производительности. Накопитель SSD A-Data имеет прочный корпус и легко монтируется в стандартный слот M.2 на материнской плате. Он является надежным и эффективным выбором для хранения и быстрого доступа к данным на вашем ноутбуке.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Описание
Накопитель SSD A-Data — это надежный и быстрый накопитель памяти от ведущего производителя. Он основан на 3D NAND технологии и обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных до 2200МБ/с и 3500МБ/с соответственно, что делает его идеальным выбором для выполнения задач, требующих высокой производительности. Накопитель SSD A-Data имеет прочный корпус и легко монтируется в стандартный слот M.2 на материнской плате. Он является надежным и эффективным выбором для хранения и быстрого доступа к данным на вашем ноутбуке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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