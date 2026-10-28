Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604992
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS)
Накопитель SSD A-Data — это надежный и быстрый накопитель памяти от ведущего производителя. Он основан на 3D NAND технологии и обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных до 2200МБ/с и 3500МБ/с соответственно, что делает его идеальным выбором для выполнения задач, требующих высокой производительности. Накопитель SSD A-Data имеет прочный корпус и легко монтируется в стандартный слот M.2 на материнской плате. Он является надежным и эффективным выбором для хранения и быстрого доступа к данным на вашем ноутбуке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD A-Data — это надежный и быстрый накопитель памяти от ведущего производителя. Он основан на 3D NAND технологии и обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных до 2200МБ/с и 3500МБ/с соответственно, что делает его идеальным выбором для выполнения задач, требующих высокой производительности. Накопитель SSD A-Data имеет прочный корпус и легко монтируется в стандартный слот M.2 на материнской плате. Он является надежным и эффективным выбором для хранения и быстрого доступа к данным на вашем ноутбуке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 500GB (ALEG-800-500GCS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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