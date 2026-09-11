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Кабель DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 5м феррит.кольца черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 5м феррит.кольца черный

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Кабель DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 5м феррит.кольца черный - фото 1
Кабель DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 5м феррит.кольца черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель питания
Длина кабеля, м
5
  • Кабель DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 5м феррит.кольца черный - фото 1
  • Кабель DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 5м феррит.кольца черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
990 руб.  1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604743
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабель питания
Высота, см
8
Особенности
ферритовые фильтры
Разъемы
DVI (m)
Ширина, см
2
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
464

Описание товара Кабель DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 5м феррит.кольца черный

Кабель DVI-D dual link для подключения системных блоков и ноутбуков к мониторам, проекторам и прочим устройствам вывода изображения с соответствующим портом. Длина кабеля 5 метров.

Отзывы о товаре Кабель DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 5м феррит.кольца черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабель питания
Высота, см
8
Особенности
ферритовые фильтры
Разъемы
DVI (m)
Ширина, см
2
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель DVI-D dual link для подключения системных блоков и ноутбуков к мониторам, проекторам и прочим устройствам вывода изображения с соответствующим портом. Длина кабеля 5 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 5м феррит.кольца черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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