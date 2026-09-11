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Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт

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Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 1
Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 2
Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 3
Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 4
Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 5
Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 6
Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 7
Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 8
Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 9
Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 1
  • Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 2
  • Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 3
  • Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 4
  • Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 5
  • Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 6
  • Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 7
  • Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 8
  • Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 9
  • Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603900
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мойки высокого давления
Вес, кг.
6.9

Описание товара Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт

Мойка высокого давления HYUNDAI HHW 120-400 - это компактное оборудование, предназначенное для очистки садовой техники, дорожек, мотоциклов и легковых автомобилей. Помпа выполнена из алюминия и прослужит долгие годы. Имеет гибкий шланг длиной 3 м для удобного использования. Благодаря функции самовсасывания может набирать воду из открытого бака.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка высокого давления HYUNDAI HHW 120-400 - это компактное оборудование, предназначенное для очистки садовой техники, дорожек, мотоциклов и легковых автомобилей. Помпа выполнена из алюминия и прослужит долгие годы. Имеет гибкий шланг длиной 3 м для удобного использования. Благодаря функции самовсасывания может набирать воду из открытого бака.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Hyundai HHW 120-400 1600Вт - по цене 7970 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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