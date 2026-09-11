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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603869
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Описание товара Минимойка Karcher K 7 Premium Power 3000Вт (1.317-170.0)
Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Power 1.317-170.0, оснащенная долговечным двигателем водяного охлаждения, рассчитана на частое применение и удаление сильных загрязнений с садовых дорожек, стенок плавательных бассейнов, велосипедов, кузовов автомобилей больших размеров и т. д. В комплект входят струйная трубка Vario Power и грязевая фреза, формирующую вращающуюся точечную струю воды. Трубка Vario Power позволяет очень легко изменять давление для выполнения разных работ, а грязевая фреза гарантирует устранение даже самых стойких загрязнений. Барабан для шланга, система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean (бачок с шампунем приобретается отдельно), алюминиевая телескопическая ручка и держатели для принадлежностей, позволяющие всегда иметь их под рукой.
Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Power 1.317-170.0, оснащенная долговечным двигателем водяного охлаждения, рассчитана на частое применение и удаление сильных загрязнений с садовых дорожек, стенок плавательных бассейнов, велосипедов, кузовов автомобилей больших размеров и т. д. В комплект входят струйная трубка Vario Power и грязевая фреза, формирующую вращающуюся точечную струю воды. Трубка Vario Power позволяет очень легко изменять давление для выполнения разных работ, а грязевая фреза гарантирует устранение даже самых стойких загрязнений. Барабан для шланга, система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean (бачок с шампунем приобретается отдельно), алюминиевая телескопическая ручка и держатели для принадлежностей, позволяющие всегда иметь их под рукой.
Минимойка Karcher K 7 Premium Power 3000Вт (1.317-170.0) - данный товар вы можете купить по цене 60700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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