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Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0)

32 Отзывы
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Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0) - фото 1
Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0) - фото 2
Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0) - фото 3
Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0) - фото 4
Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0) - фото 1
  • Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0) - фото 2
  • Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0) - фото 3
  • Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0) - фото 4
  • Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603866
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Характеристики

Бренд
Karcher
Размеры в упаковке, см
26х24х24
Вес, кг.
2.29

Описание товара Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0)

Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0)



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0)

Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Арутюн Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличная Мойка . как для кондиционеров , так и для моего мотоцикла .
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Дошло с Китая не быстро конечно, срок переносили но все целое. В комплекте одна насадка. Мобильное складное универсальное ведро без проводов, в сложенном виде занимает не много места, вес небольшой. Струя не сильно мощная как и ожидалось. Супер прикольная штуковина, можно мобильно ополоснуть все что угодно))
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Для детейлинга прям то, что нужно. Давление не сильное, грязь в разные стороны не летит. Для точечных работ идеально.\n\nБыло идеально)))\nСломалась через месяц использования(((
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Василий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кершер. батарейки хватает на 5 моек.
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный , показал себя достойно, советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, качественная мини-мойка низкого давления. Оригинальный “Karcher” для Китая. Единственный минус - нет ни шнура, ни зарядного устройства в комплекте. Но в целом - очень удобная вещь. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Я К.

Достоинства:


Комментарий:
слабый напор. смывает не значительную грязь. помыть в пределах дачи
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, мойка оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
удобный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
замечательный прибор!!!\nхорошее давление,хорошо моет внутренний блок!!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александра Л.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло , мойка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Оправдала ожидания
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Знающий

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная, зарядка т-си. шланг хотелось бы чуть длиннее.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат. Ранее уже эксплуатировал подобную мойку. Этим пользовался уже 2 раза. Нареканий нет. Всё работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ян Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, очень экономичный расход воды, при этом эффективная струя воды. Взял для велосипеда, рекомендую!\nОригинал, просто с китая
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
мойка низкого давление ,моет сплит системы очень хорошо, спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Получил. Работает. На одном заряде 4 ведра хватает. Напор чуть сильнее чем с душевой лейки.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
просто супер!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобна и компактна. Для мыться велосипеда блестяще справляется.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Моит хорошо
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Ясыркин Андрей

Достоинства:


Комментарий:
100% оригинальныйи Кёрхер. Просто с китайского рынка. Брал для мойки велосипедов. Доволен на все 100.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Людмила С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
вадим м.

Достоинства:


Комментарий:
В целом она хороша. Очень качественная! Только выбирайте задачи для которых она: МОЙКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Игорь Бачурин

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная штука.\nПокупал для мытья внутренних блоков кондиционеров на предприятии.\nОчень доволен. Единственное что во время зарядки нельзя использовать.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мойка -хорошего качества,работает без нареканий.Аккумулятор бы ей чуть большей ёмкостью......
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Очень крутая, что бы помыть велосипед или коляску!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мойка пришла в хорошем состоянии. Работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, полный комплект
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в первую очередь для обслуживания конидционеров дома и на даче, напор как раз (не гнет радиатор, при этом хорошо вымывает пыль и грязь). В тандеме с парогенератором отмывает иделаьно. На даче пригодится обувь мыть, расход воды меньше чем если из шланга мыть.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это супер мойка



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Karcher
Описание
Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0)


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Арутюн Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличная Мойка . как для кондиционеров , так и для моего мотоцикла .
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Дошло с Китая не быстро конечно, срок переносили но все целое. В комплекте одна насадка. Мобильное складное универсальное ведро без проводов, в сложенном виде занимает не много места, вес небольшой. Струя не сильно мощная как и ожидалось. Супер прикольная штуковина, можно мобильно ополоснуть все что угодно))
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Для детейлинга прям то, что нужно. Давление не сильное, грязь в разные стороны не летит. Для точечных работ идеально.\n\nБыло идеально)))\nСломалась через месяц использования(((
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Василий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кершер. батарейки хватает на 5 моек.
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный , показал себя достойно, советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, качественная мини-мойка низкого давления. Оригинальный “Karcher” для Китая. Единственный минус - нет ни шнура, ни зарядного устройства в комплекте. Но в целом - очень удобная вещь. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Я К.

Достоинства:


Комментарий:
слабый напор. смывает не значительную грязь. помыть в пределах дачи
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, мойка оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
удобный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
замечательный прибор!!!\nхорошее давление,хорошо моет внутренний блок!!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александра Л.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло , мойка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Оправдала ожидания
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Знающий

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная, зарядка т-си. шланг хотелось бы чуть длиннее.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат. Ранее уже эксплуатировал подобную мойку. Этим пользовался уже 2 раза. Нареканий нет. Всё работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ян Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, очень экономичный расход воды, при этом эффективная струя воды. Взял для велосипеда, рекомендую!\nОригинал, просто с китая
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
мойка низкого давление ,моет сплит системы очень хорошо, спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Получил. Работает. На одном заряде 4 ведра хватает. Напор чуть сильнее чем с душевой лейки.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
просто супер!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобна и компактна. Для мыться велосипеда блестяще справляется.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Моит хорошо
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Ясыркин Андрей

Достоинства:


Комментарий:
100% оригинальныйи Кёрхер. Просто с китайского рынка. Брал для мойки велосипедов. Доволен на все 100.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Людмила С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
вадим м.

Достоинства:


Комментарий:
В целом она хороша. Очень качественная! Только выбирайте задачи для которых она: МОЙКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Игорь Бачурин

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная штука.\nПокупал для мытья внутренних блоков кондиционеров на предприятии.\nОчень доволен. Единственное что во время зарядки нельзя использовать.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мойка -хорошего качества,работает без нареканий.Аккумулятор бы ей чуть большей ёмкостью......
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Очень крутая, что бы помыть велосипед или коляску!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мойка пришла в хорошем состоянии. Работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, полный комплект
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в первую очередь для обслуживания конидционеров дома и на даче, напор как раз (не гнет радиатор, при этом хорошо вымывает пыль и грязь). В тандеме с парогенератором отмывает иделаьно. На даче пригодится обувь мыть, расход воды меньше чем если из шланга мыть.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это супер мойка


Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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