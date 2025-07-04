Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603866
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х24х24
Вес, кг.
2.29
Описание товара Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0)
Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0)
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0)
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Достоинства:
Комментарий:
отличная Мойка . как для кондиционеров , так и для моего мотоцикла .
Достоинства:
Комментарий:
Дошло с Китая не быстро конечно, срок переносили но все целое. В комплекте одна насадка. Мобильное складное универсальное ведро без проводов, в сложенном виде занимает не много места, вес небольшой. Струя не сильно мощная как и ожидалось. Супер прикольная штуковина, можно мобильно ополоснуть все что угодно))
Достоинства:
Комментарий:
Для детейлинга прям то, что нужно. Давление не сильное, грязь в разные стороны не летит. Для точечных работ идеально.\n\nБыло идеально)))\nСломалась через месяц использования(((
Достоинства:
Комментарий:
Понравился
Достоинства:
Комментарий:
отличный кершер. батарейки хватает на 5 моек.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный , показал себя достойно, советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, качественная мини-мойка низкого давления. Оригинальный “Karcher” для Китая. Единственный минус - нет ни шнура, ни зарядного устройства в комплекте. Но в целом - очень удобная вещь. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
слабый напор. смывает не значительную грязь. помыть в пределах дачи
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, мойка оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
удобный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
замечательный прибор!!!\nхорошее давление,хорошо моет внутренний блок!!!!
Достоинства:
Комментарий:
все пришло , мойка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Оправдала ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная, зарядка т-си. шланг хотелось бы чуть длиннее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат. Ранее уже эксплуатировал подобную мойку. Этим пользовался уже 2 раза. Нареканий нет. Всё работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, очень экономичный расход воды, при этом эффективная струя воды. Взял для велосипеда, рекомендую!\nОригинал, просто с китая
Достоинства:
Комментарий:
мойка низкого давление ,моет сплит системы очень хорошо, спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Получил. Работает. На одном заряде 4 ведра хватает. Напор чуть сильнее чем с душевой лейки.
Достоинства:
Комментарий:
просто супер!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобна и компактна. Для мыться велосипеда блестяще справляется.
Достоинства:
Комментарий:
Моит хорошо
Достоинства:
Комментарий:
100% оригинальныйи Кёрхер. Просто с китайского рынка. Брал для мойки велосипедов. Доволен на все 100.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
В целом она хороша. Очень качественная! Только выбирайте задачи для которых она: МОЙКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная штука.\nПокупал для мытья внутренних блоков кондиционеров на предприятии.\nОчень доволен. Единственное что во время зарядки нельзя использовать.
Достоинства:
Комментарий:
Мойка -хорошего качества,работает без нареканий.Аккумулятор бы ей чуть большей ёмкостью......
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Очень крутая, что бы помыть велосипед или коляску!
Достоинства:
Комментарий:
Мойка пришла в хорошем состоянии. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, полный комплект
Достоинства:
Комментарий:
Брал в первую очередь для обслуживания конидционеров дома и на даче, напор как раз (не гнет радиатор, при этом хорошо вымывает пыль и грязь). В тандеме с парогенератором отмывает иделаьно. На даче пригодится обувь мыть, расход воды меньше чем если из шланга мыть.
Достоинства:
Комментарий:
Это супер мойка
Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Минимойка Karcher OC 3 Plus 45Вт (1.680-030.0)
Достоинства:
Комментарий:
отличная Мойка . как для кондиционеров , так и для моего мотоцикла .
Достоинства:
Комментарий:
Дошло с Китая не быстро конечно, срок переносили но все целое. В комплекте одна насадка. Мобильное складное универсальное ведро без проводов, в сложенном виде занимает не много места, вес небольшой. Струя не сильно мощная как и ожидалось. Супер прикольная штуковина, можно мобильно ополоснуть все что угодно))
Достоинства:
Комментарий:
Для детейлинга прям то, что нужно. Давление не сильное, грязь в разные стороны не летит. Для точечных работ идеально.\n\nБыло идеально)))\nСломалась через месяц использования(((
Достоинства:
Комментарий:
Понравился
Достоинства:
Комментарий:
отличный кершер. батарейки хватает на 5 моек.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный , показал себя достойно, советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, качественная мини-мойка низкого давления. Оригинальный “Karcher” для Китая. Единственный минус - нет ни шнура, ни зарядного устройства в комплекте. Но в целом - очень удобная вещь. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
слабый напор. смывает не значительную грязь. помыть в пределах дачи
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, мойка оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
удобный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
замечательный прибор!!!\nхорошее давление,хорошо моет внутренний блок!!!!
Достоинства:
Комментарий:
все пришло , мойка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Оправдала ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная, зарядка т-си. шланг хотелось бы чуть длиннее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат. Ранее уже эксплуатировал подобную мойку. Этим пользовался уже 2 раза. Нареканий нет. Всё работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, очень экономичный расход воды, при этом эффективная струя воды. Взял для велосипеда, рекомендую!\nОригинал, просто с китая
Достоинства:
Комментарий:
мойка низкого давление ,моет сплит системы очень хорошо, спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Получил. Работает. На одном заряде 4 ведра хватает. Напор чуть сильнее чем с душевой лейки.
Достоинства:
Комментарий:
просто супер!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобна и компактна. Для мыться велосипеда блестяще справляется.
Достоинства:
Комментарий:
Моит хорошо
Достоинства:
Комментарий:
100% оригинальныйи Кёрхер. Просто с китайского рынка. Брал для мойки велосипедов. Доволен на все 100.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
В целом она хороша. Очень качественная! Только выбирайте задачи для которых она: МОЙКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная штука.\nПокупал для мытья внутренних блоков кондиционеров на предприятии.\nОчень доволен. Единственное что во время зарядки нельзя использовать.
Достоинства:
Комментарий:
Мойка -хорошего качества,работает без нареканий.Аккумулятор бы ей чуть большей ёмкостью......
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Очень крутая, что бы помыть велосипед или коляску!
Достоинства:
Комментарий:
Мойка пришла в хорошем состоянии. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, полный комплект
Достоинства:
Комментарий:
Брал в первую очередь для обслуживания конидционеров дома и на даче, напор как раз (не гнет радиатор, при этом хорошо вымывает пыль и грязь). В тандеме с парогенератором отмывает иделаьно. На даче пригодится обувь мыть, расход воды меньше чем если из шланга мыть.
Достоинства:
Комментарий:
Это супер мойка