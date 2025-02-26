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Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0)

3 Отзывы
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Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602840
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
1хUSB 3.0, 4хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.2 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27.7
Высота, см
7
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5400 МГц, 5600 МГц, 5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х7
Вес, кг.
1.63

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI - это сбалансированная основа для создания современного и производительного ПК на платформе AMD. Она отлично подходит для игровых сборок среднего и высокого класса, способных справиться с любыми современными играми, а также для рабочих станций, ориентированных на видеомонтаж или стриминг. Плата станет надежным партнером для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, от Ryzen 5 до Ryzen 9, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал в компактных системах.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что делает ее актуальным решением для новейших процессоров AMD. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собрать мощную систему в относительно небольшом корпусе, при этом сохраняя достаточный набор слотов расширения для большинства пользователей. Чипсет B650 предлагает оптимальный баланс между ценой и возможностями, поддерживая разгон процессора и памяти, а также стандарт PCIe 5.0 для накопителей, что является отличным заделом на будущее.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой производительности в играх и рабочих приложениях. Поддерживаются модули с высокими частотами и профилями AMD EXPO для легкой настройки. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных NVMe-накопителей - два слота M.2, один из которых работает по новейшему интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая феноменальную скорость загрузки данных.

Питание и компоненты VRM

Надежность и стабильность работы системы обеспечивает мощная подсистема питания процессора (VRM), выполненная по схеме 12+2 фазы с качественными силовыми каскадами и массивными радиаторами. Дополнительное питание CPU подается через разъемы 8+4 pin, что гарантирует достаточный запас мощности даже для флагманских многоядерных процессоров AMD Ryzen 9 при работе под высокой нагрузкой или в режиме автоматического разгона Precision Boost Overdrive. Такая система питания является ключевым фактором для долгосрочной и бесперебойной работы компьютера.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C для подключения современной периферии. За стабильное сетевое соединение отвечает 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6, обеспечивающий высокую скорость и низкие задержки в беспроводных сетях. Качественный звук для игр и мультимедиа обеспечивается 7.1-канальным аудиокодеком Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно учесть, что эта материнская плата Asus совместима только с процессорами AMD на сокете AM5 и оперативной памятью стандарта DDR5. Для стабильной работы мощных процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9 рекомендуется использовать производительную систему охлаждения и качественный блок питания с необходимыми коннекторами 8+4 pin для CPU. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX и имеет достаточно места для установки всех компонентов, особенно габаритной видеокарты. Для поддержки будущих поколений процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции BIOS FlashBack.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0)

Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Тихон К.

Достоинства:


Комментарий:
БИОС безопасный для райзенов x3d. упакована хорошо, работает штатно
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
Матвей М.

Достоинства:


Комментарий:
Внимательно осмотрел, на вид новая, следов установки нет, соедов пайки или ремонта тоже, но отсутствие пломб прям напрягло когда получал заказ. пока ставлю 5 звезд, если вдруг что-то пойдёт не так при сборке, то дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Кирилл Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В целом, плата новая, следов эксплуатации не видно, все пленки и заглушки на месте, bios без проблем обновился до последней версии.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
1хUSB 3.0, 4хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.2 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27.7
Высота, см
7
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
5400 МГц, 5600 МГц, 5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI - это сбалансированная основа для создания современного и производительного ПК на платформе AMD. Она отлично подходит для игровых сборок среднего и высокого класса, способных справиться с любыми современными играми, а также для рабочих станций, ориентированных на видеомонтаж или стриминг. Плата станет надежным партнером для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, от Ryzen 5 до Ryzen 9, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал в компактных системах.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что делает ее актуальным решением для новейших процессоров AMD. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собрать мощную систему в относительно небольшом корпусе, при этом сохраняя достаточный набор слотов расширения для большинства пользователей. Чипсет B650 предлагает оптимальный баланс между ценой и возможностями, поддерживая разгон процессора и памяти, а также стандарт PCIe 5.0 для накопителей, что является отличным заделом на будущее.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой производительности в играх и рабочих приложениях. Поддерживаются модули с высокими частотами и профилями AMD EXPO для легкой настройки. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных NVMe-накопителей - два слота M.2, один из которых работает по новейшему интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая феноменальную скорость загрузки данных.

Питание и компоненты VRM

Надежность и стабильность работы системы обеспечивает мощная подсистема питания процессора (VRM), выполненная по схеме 12+2 фазы с качественными силовыми каскадами и массивными радиаторами. Дополнительное питание CPU подается через разъемы 8+4 pin, что гарантирует достаточный запас мощности даже для флагманских многоядерных процессоров AMD Ryzen 9 при работе под высокой нагрузкой или в режиме автоматического разгона Precision Boost Overdrive. Такая система питания является ключевым фактором для долгосрочной и бесперебойной работы компьютера.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C для подключения современной периферии. За стабильное сетевое соединение отвечает 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6, обеспечивающий высокую скорость и низкие задержки в беспроводных сетях. Качественный звук для игр и мультимедиа обеспечивается 7.1-канальным аудиокодеком Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно учесть, что эта материнская плата Asus совместима только с процессорами AMD на сокете AM5 и оперативной памятью стандарта DDR5. Для стабильной работы мощных процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9 рекомендуется использовать производительную систему охлаждения и качественный блок питания с необходимыми коннекторами 8+4 pin для CPU. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX и имеет достаточно места для установки всех компонентов, особенно габаритной видеокарты. Для поддержки будущих поколений процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции BIOS FlashBack.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Тихон К.

Достоинства:


Комментарий:
БИОС безопасный для райзенов x3d. упакована хорошо, работает штатно
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
Матвей М.

Достоинства:


Комментарий:
Внимательно осмотрел, на вид новая, следов установки нет, соедов пайки или ремонта тоже, но отсутствие пломб прям напрягло когда получал заказ. пока ставлю 5 звезд, если вдруг что-то пойдёт не так при сборке, то дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Кирилл Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В целом, плата новая, следов эксплуатации не видно, все пленки и заглушки на месте, bios без проблем обновился до последней версии.


Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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