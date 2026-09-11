Notorious B.I.G. - Life After Death (Silver) (0603497841820) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 601302
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Notorious B.I.G. - Life After Death (Silver) (0603497841820) виниловая пластинка
Цветной винил (серебристый). ДИСК 1: A1. Life After Death Intro. A2. Somebodys Gotta Die. A3. Hypnotize. A4. Kick In The Door. B1. F*ck You Tonight. B2. Last Day. B3. I Love The Dough. B4. Whats Beef! ДИСК 2: C1. B.I.G. Interlude. C2. Mo Money Mo Problems. C3. Niggas Bleed. C4. I Gotta Story To Tell. D1. Notorious Thugs. D2. Miss U. D3. Another. D4. Going Back To Cali. ДИСК 3: E1. Ten Crack Commandments. E2. Playa Hater. E3. Nasty Boy. E4. Skys The Limit. F1. The World Is Filled. F2. My Downfall. F3. Long Kiss Goodnight. F4. Youre Nobody (Til Somebody Kills You).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Цветной винил (серебристый). ДИСК 1: A1. Life After Death Intro. A2. Somebodys Gotta Die. A3. Hypnotize. A4. Kick In The Door. B1. F*ck You Tonight. B2. Last Day. B3. I Love The Dough. B4. Whats Beef! ДИСК 2: C1. B.I.G. Interlude. C2. Mo Money Mo Problems. C3. Niggas Bleed. C4. I Gotta Story To Tell. D1. Notorious Thugs. D2. Miss U. D3. Another. D4. Going Back To Cali. ДИСК 3: E1. Ten Crack Commandments. E2. Playa Hater. E3. Nasty Boy. E4. Skys The Limit. F1. The World Is Filled. F2. My Downfall. F3. Long Kiss Goodnight. F4. Youre Nobody (Til Somebody Kills You).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Notorious B.I.G. - Life After Death (Silver) (0603497841820) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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