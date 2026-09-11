The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка
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Коллекция DOORS, THE
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Характеристики
Описание товара The Doors - L.A. Woman Sessions (0603497842230) виниловая пластинка
Ограниченное издание. 1. SIDE ONE The Changeling (Pt. 1). 2. SIDE TWO The Changeling (Pt. 2). 3. Love Her Madly (Pt. 1). 4. SIDE THREE Love Her Madly (Pt. 2). 5. Riders On The Storm (L.A. Woman Sessions). 6. SIDE FOUR L.A. Woman (Pt. 1). 7. SIDE FIVE She Smells So Nice (L.A. Woman Sessions). 8. Rock Me Baby (L.A. Woman Sessions). 9. Mr. Mojo Risin (L.A. Woman Sessions). 10. Baby Please Dont Go (L.A. Woman Sessions). 11. L.A. Woman (Pt. 2). 12. SIDE SIX Been Down So Long (Pt. 1). 13. Get Out Of My Life Woman (L.A. Woman Sessions). 14. Crawling King Snake (L.A. Woman Sessions). 15. The Bastard Son Of Jimmy &amp;amp;amp;amp;amp; Mama Reed (Cars Hiss By My Window). 16. Mystery Train (L.A. Woman Sessions). 17. The WASP (Texas Radio And The Big Beat). 18. SIDE SEVEN Been Down So Long (Pt. 2). 19. Side EIGHT Been Down So Long (Pt. 3). 20. Hyacinth House (Demo) &amp;amp;amp;amp;lt;2021 Remaster&amp;amp;amp;amp;gt;. 21. Riders On The Storm (Sunset Sound Demo).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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