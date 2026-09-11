Оперативная память Patriot Viper Venom BlackDDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6800Mhz (PVV532G680C34K)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot Viper Venom BlackDDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6800Mhz (PVV532G680C34K)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект памяти Patriot Viper Venom создан для опытных пользователей и геймеров, которые стремятся выжать максимум производительности из новейших платформ на базе процессоров AMD Ryzen 7000 или Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Высокая частота и низкие задержки делают его отличным выбором для сборки мощного игрового ПК, где важна высокая частота кадров, особенно в связке с производительной видеокартой, а также для рабочих станций, занимающихся монтажом видео и 3D-рендерингом. Если ваши задачи ограничиваются простой офисной работой или веб-сёрфингом, этот комплект окажется избыточным, и вы сможете сэкономить, выбрав более доступные решения с меньшей частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR5, что означает использование самого современного поколения технологии с повышенной пропускной способностью и эффективностью по сравнению с предыдущим DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что строго определяет их использование в настольных компьютерах. Крайне важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3 на материнских платах, поэтому ваш выбор материнской платы должен изначально поддерживать именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает отличный баланс из 32 ГБ общего объёма, распределённого на два модуля по 16 ГБ каждый, чего с запасом хватит для современных игр на ультра-настройках, параллельной работы с тяжёлыми приложениями и обработки больших файлов. Номинальная частота 6800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при многозадачности и скорость обработки данных в профессиональных пакетах, особенно на платформе AMD Ryzen, чья производительность сильно зависит от скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL34, что указывает на низкую задержку при такой высокой частоте, обеспечивая хороший баланс между пиковой пропускной способностью и быстрой реакцией. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически и безопасно загрузить готовый профиль разгона в BIOS материнской платы для выхода на заявленные 6800 МГц без необходимости ручных сложных настроек. Рабочее напряжение при этом повышается согласно предустановкам профиля.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами Intel LGA 1700 (чипсеты Z790, B760 и др.) и AMD AM5 (чипсеты X670E, B650 и др.). Однако важно понимать, что достижение стабильной работы на частоте 6800 МГц зависит не только от модулей, но и от возможностей контроллера памяти в вашем конкретном процессоре и материнской платы. Для полной совместимости и стабильности настоятельно рекомендуется использовать последнюю версию BIOS материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии Venom Black, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой, обеспечивая стабильность. Радиаторы имеют умеренную высоту, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, но перед покупкой всё же стоит проверить совместимость в спецификациях кулера. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для минималистичных или строгих сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современной системы. Для правильной установки и активации двухканального режима планки нужно размещать в соответствующих слотах на материнской плате, обычно обозначенных одним цветом, следуя инструкции к вашей модели платы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают память стандарта DDR5 и имеют потенциал для работы на таких высоких частотах, как 6800 МГц. Помните о невозможности физической установки этих планок в слоты для DDR4. Смешивать данный комплект с другими модулями, даже той же серии, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе и сбросу частот до стандартных значений JEDEC. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированную высокопроизводительную систему с прицелом на будущее, но если ваш бюджет ограничен или платформа не рассчитана на такие частоты, можно рассмотреть более медленные комплекты DDR5.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект памяти Patriot Viper Venom создан для опытных пользователей и геймеров, которые стремятся выжать максимум производительности из новейших платформ на базе процессоров AMD Ryzen 7000 или Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Высокая частота и низкие задержки делают его отличным выбором для сборки мощного игрового ПК, где важна высокая частота кадров, особенно в связке с производительной видеокартой, а также для рабочих станций, занимающихся монтажом видео и 3D-рендерингом. Если ваши задачи ограничиваются простой офисной работой или веб-сёрфингом, этот комплект окажется избыточным, и вы сможете сэкономить, выбрав более доступные решения с меньшей частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR5, что означает использование самого современного поколения технологии с повышенной пропускной способностью и эффективностью по сравнению с предыдущим DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что строго определяет их использование в настольных компьютерах. Крайне важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3 на материнских платах, поэтому ваш выбор материнской платы должен изначально поддерживать именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает отличный баланс из 32 ГБ общего объёма, распределённого на два модуля по 16 ГБ каждый, чего с запасом хватит для современных игр на ультра-настройках, параллельной работы с тяжёлыми приложениями и обработки больших файлов. Номинальная частота 6800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при многозадачности и скорость обработки данных в профессиональных пакетах, особенно на платформе AMD Ryzen, чья производительность сильно зависит от скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL34, что указывает на низкую задержку при такой высокой частоте, обеспечивая хороший баланс между пиковой пропускной способностью и быстрой реакцией. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически и безопасно загрузить готовый профиль разгона в BIOS материнской платы для выхода на заявленные 6800 МГц без необходимости ручных сложных настроек. Рабочее напряжение при этом повышается согласно предустановкам профиля.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами Intel LGA 1700 (чипсеты Z790, B760 и др.) и AMD AM5 (чипсеты X670E, B650 и др.). Однако важно понимать, что достижение стабильной работы на частоте 6800 МГц зависит не только от модулей, но и от возможностей контроллера памяти в вашем конкретном процессоре и материнской платы. Для полной совместимости и стабильности настоятельно рекомендуется использовать последнюю версию BIOS материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии Venom Black, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой, обеспечивая стабильность. Радиаторы имеют умеренную высоту, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, но перед покупкой всё же стоит проверить совместимость в спецификациях кулера. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для минималистичных или строгих сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современной системы. Для правильной установки и активации двухканального режима планки нужно размещать в соответствующих слотах на материнской плате, обычно обозначенных одним цветом, следуя инструкции к вашей модели платы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают память стандарта DDR5 и имеют потенциал для работы на таких высоких частотах, как 6800 МГц. Помните о невозможности физической установки этих планок в слоты для DDR4. Смешивать данный комплект с другими модулями, даже той же серии, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе и сбросу частот до стандартных значений JEDEC. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированную высокопроизводительную систему с прицелом на будущее, но если ваш бюджет ограничен или платформа не рассчитана на такие частоты, можно рассмотреть более медленные комплекты DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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