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Кулер ID-Cooling IS-30 100W/PWM/ all Intel/AMD/Screws купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ID-Cooling IS-30 100W/PWM/ all Intel/AMD/Screws

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Кулер ID-Cooling IS-30 100W/PWM/ all Intel/AMD/Screws - фото 2
Кулер ID-Cooling IS-30 100W/PWM/ all Intel/AMD/Screws - фото 3
Кулер ID-Cooling IS-30 100W/PWM/ all Intel/AMD/Screws - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер ID-Cooling IS-30 100W/PWM/ all Intel/AMD/Screws - фото 1
  • Кулер ID-Cooling IS-30 100W/PWM/ all Intel/AMD/Screws - фото 2
  • Кулер ID-Cooling IS-30 100W/PWM/ all Intel/AMD/Screws - фото 3
  • Кулер ID-Cooling IS-30 100W/PWM/ all Intel/AMD/Screws - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599928
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
10х9х3
Вес, г.
356

Описание товара Кулер ID-Cooling IS-30 100W/PWM/ all Intel/AMD/Screws

Потребляемая мощность: 3.36 Вт. Линейка: ID-Cooling IS. Рассеиваемая мощность, до: 100 Вт. Толщина вентилятора: 12 мм. Количество вентиляторов в комплекте: 1 шт. Максимальное количество вентиляторов: 1 шт. Материал радиатора: Алюминий. Количество радиаторов: 1. Тип подшипника: Гидродинамический. Максимальный поток воздуха: 40 куб.фут/мин.

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling IS-30 100W/PWM/ all Intel/AMD/Screws




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Потребляемая мощность: 3.36 Вт. Линейка: ID-Cooling IS. Рассеиваемая мощность, до: 100 Вт. Толщина вентилятора: 12 мм. Количество вентиляторов в комплекте: 1 шт. Максимальное количество вентиляторов: 1 шт. Материал радиатора: Алюминий. Количество радиаторов: 1. Тип подшипника: Гидродинамический. Максимальный поток воздуха: 40 куб.фут/мин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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