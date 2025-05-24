Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5" SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5" SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN)
Последняя модель самого продаваемого в мире SSD накопителя, наконец, появилась на рынке. Накопитель 870 EVO создан на основе технологии Samsung, используемой в производстве SSD. Он отличается более высокой производительностью, надежностью и совместимостью, отвечает всем требованиям любого создателя контента, IT профессионалам и обычным пользователям. Накопитель 870 EVO с интерфейсом SATA обеспечивает максимальные скорости последовательной записи/чтеним порядка 560/530 MБ/с. Теперь каждый пользователь может воспользоваться SSD накопителем с производительностью профессионального уровня. Интеллектуальная технология записи Intelligent TurboWrite с увеличенным объемом изменяемого буфера позволяет повысить скорость записи и стабильность высоких рабочих характеристик.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую к покупке. 5 звезд! Подтверждаю ОРИГИНАЛ!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, с прекрасными скоростями.
Достоинства:
Комментарий:
Из купленных 5 дисков 2 были с типографией зеленоватого отлива, а 3 с голубоватым. Однако фирменная утилита про диски обеих партий сказала что это оригинал. Рекомендую продавца и товар!
Достоинства:
Комментарий:
SSD оригинальный, как показывает софт. Упаковка класс! Что ещё, да нЕчего больше сказать. Работает, Win10 влетела на старенькую тошибу как родная. Linux тоже нормально установился. Из недостатков: нет пролива между Мексикой и Канадой )))))))
Достоинства:
Комментарий:
всё супер! сначала расстроился, что скорость чтения маленькая, аж 280 мб/с но потом убедился, что на плате есть входы sata 2 и sata 3, изначально был разъем в sata 2 и скорость была другая, но после всё супер!
Достоинства:
Комментарий:
фирма отличная. Самсунг на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
В магазине дороже, все работает 2 месяц хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в оригинальной упаковке, еще не проверял )))
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, два месяца прошло
Достоинства:
Комментарий:
Диск быстро и хорошо работают компьютеры сразу его распознал.
Достоинства:
Комментарий:
Твердотельники от Samsung отличаются надёжностью. Скорость чтения 150МБ/с (фото 1), записи 140МБ/с (фото 2), причём не снижаются по мере заполнения диска, что выгодно отличает от дисков других недобросовестных производителей. Цена конечно высоковата, но соотношение цена/качество на отлично.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 250Gb 2.5" SATA III 870 EVO (MZ-77E250B/CN)
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую к покупке. 5 звезд! Подтверждаю ОРИГИНАЛ!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, с прекрасными скоростями.
Достоинства:
Комментарий:
Из купленных 5 дисков 2 были с типографией зеленоватого отлива, а 3 с голубоватым. Однако фирменная утилита про диски обеих партий сказала что это оригинал. Рекомендую продавца и товар!
Достоинства:
Комментарий:
SSD оригинальный, как показывает софт. Упаковка класс! Что ещё, да нЕчего больше сказать. Работает, Win10 влетела на старенькую тошибу как родная. Linux тоже нормально установился. Из недостатков: нет пролива между Мексикой и Канадой )))))))
Достоинства:
Комментарий:
всё супер! сначала расстроился, что скорость чтения маленькая, аж 280 мб/с но потом убедился, что на плате есть входы sata 2 и sata 3, изначально был разъем в sata 2 и скорость была другая, но после всё супер!
Достоинства:
Комментарий:
фирма отличная. Самсунг на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
В магазине дороже, все работает 2 месяц хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в оригинальной упаковке, еще не проверял )))
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, два месяца прошло
Достоинства:
Комментарий:
Диск быстро и хорошо работают компьютеры сразу его распознал.
Достоинства:
Комментарий:
Твердотельники от Samsung отличаются надёжностью. Скорость чтения 150МБ/с (фото 1), записи 140МБ/с (фото 2), причём не снижаются по мере заполнения диска, что выгодно отличает от дисков других недобросовестных производителей. Цена конечно высоковата, но соотношение цена/качество на отлично.