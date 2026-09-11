Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5" (MZ-77E500B/CN)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 599576
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
512
Размеры в упаковке, см
8х5х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5" (MZ-77E500B/CN)
Форм-фактор: 2.5, назначение: для ноутбука и настольного компьютера, разъем: SATA, интерфейсы: SATA 6Gb/s, скорость чтения: 560 МБ/с, скорость записи: 530 МБ/с, время наработки на отказ: 1500000 ч, объем буфера: 512 МБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Форм-фактор: 2.5, назначение: для ноутбука и настольного компьютера, разъем: SATA, интерфейсы: SATA 6Gb/s, скорость чтения: 560 МБ/с, скорость записи: 530 МБ/с, время наработки на отказ: 1500000 ч, объем буфера: 512 МБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO 2.5" (MZ-77E500B/CN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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