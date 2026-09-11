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RAID-контроллер Broadcom MegaRAID 9440-8i 8i SFF-8643 Tri-Mode PCIe3.1x8 2GB LP 05-50022-00/S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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RAID-контроллер Broadcom MegaRAID 9440-8i 8i SFF-8643 Tri-Mode PCIe3.1x8 2GB LP 05-50022-00/S

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Контроллер Broadcom LSI 9361-24I SAS 12G (05-50022-00) - фото 1
Контроллер Broadcom LSI 9361-24I SAS 12G (05-50022-00) - фото 2
Контроллер Broadcom LSI 9361-24I SAS 12G (05-50022-00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Контроллеры
  • Контроллер Broadcom LSI 9361-24I SAS 12G (05-50022-00) - фото 1
  • Контроллер Broadcom LSI 9361-24I SAS 12G (05-50022-00) - фото 2
  • Контроллер Broadcom LSI 9361-24I SAS 12G (05-50022-00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
76 410 руб.  110 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599155
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Характеристики

Бренд
BROADCOM
Тип товара
Контроллеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х6
Вес, г.
330

Описание товара RAID-контроллер Broadcom MegaRAID 9440-8i 8i SFF-8643 Tri-Mode PCIe3.1x8 2GB LP 05-50022-00/S

Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.

Отзывы о товаре RAID-контроллер Broadcom MegaRAID 9440-8i 8i SFF-8643 Tri-Mode PCIe3.1x8 2GB LP 05-50022-00/S




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Характеристики
Бренд
BROADCOM
Тип товара
Контроллеры
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


RAID-контроллер Broadcom MegaRAID 9440-8i 8i SFF-8643 Tri-Mode PCIe3.1x8 2GB LP 05-50022-00/S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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