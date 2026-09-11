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Серверная платформа Supermicro SYS-620P-TR 2U 2xLGA3647 DDR4x16 4x3.5" HS 2x1600W Redundant купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Серверная платформа Supermicro SYS-620P-TR 2U 2xLGA3647 DDR4x16 4x3.5" HS 2x1600W Redundant

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Серверная платформа Supermicro SuperServer 2U 620P-TR noCPU (SYS-620P-TR) - фото 1
Серверная платформа Supermicro SuperServer 2U 620P-TR noCPU (SYS-620P-TR) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
  • Серверная платформа Supermicro SuperServer 2U 620P-TR noCPU (SYS-620P-TR) - фото 1
  • Серверная платформа Supermicro SuperServer 2U 620P-TR noCPU (SYS-620P-TR) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
248 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599148
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Сервер
Размеры в упаковке, см
87х67х28
Вес, кг.
27.78

Описание товара Серверная платформа Supermicro SYS-620P-TR 2U 2xLGA3647 DDR4x16 4x3.5" HS 2x1600W Redundant

Двухюнитовая серверная платформа

Отзывы о товаре Серверная платформа Supermicro SYS-620P-TR 2U 2xLGA3647 DDR4x16 4x3.5" HS 2x1600W Redundant




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Сервер
Описание
Двухюнитовая серверная платформа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа Supermicro SYS-620P-TR 2U 2xLGA3647 DDR4x16 4x3.5" HS 2x1600W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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