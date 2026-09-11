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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (Violet) (0093624867371) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (Violet) (0093624867371) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (Violet) (0093624867371) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (Violet) (0093624867371) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (Violet) (0093624867371) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (Violet) (0093624867371) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599069
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (Violet) (0093624867371) виниловая пластинка

Violet Vinyl. LP1: A1 Tippa My Tongue. A2 Peace And Love. A3 Reach Out. A4 Eddie. B1 Fake As Fu@k. B2 Bella. B3 Roulette. B4 My Cigarette. LP2: C1 Afterlife. C2 Shoot Me A Smile. C3 Handful. C4 The Drummer. C5 Bag Of Grins. D1 La La La La La La La La. D2 Copperbelly. D3 Carry Me Home. D4 In The Snow.

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (Violet) (0093624867371) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Violet Vinyl. LP1: A1 Tippa My Tongue. A2 Peace And Love. A3 Reach Out. A4 Eddie. B1 Fake As Fu@k. B2 Bella. B3 Roulette. B4 My Cigarette. LP2: C1 Afterlife. C2 Shoot Me A Smile. C3 Handful. C4 The Drummer. C5 Bag Of Grins. D1 La La La La La La La La. D2 Copperbelly. D3 Carry Me Home. D4 In The Snow.
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