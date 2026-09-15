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Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка

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Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - фото 1
Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - фото 2
Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - фото 3
Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - фото 4
Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - фото 5
Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1984
Исполнитель
Hank Mobley, Kenny Dorham, Sonny Clark
Альбом (сингл)
Curtain Call
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - фото 2
  • Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - фото 3
  • Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - фото 4
  • Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - фото 5
  • Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599054
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435519807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1984
Исполнитель
Hank Mobley, Kenny Dorham, Sonny Clark
Альбом (сингл)
Curtain Call
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка

Curtain Call - переиздание студийного альбома джазового саксофониста Хэнка Мобли, с участием трубача Кенни Дорэма, басиста Джимми Роузера, пианиста Сонни Кларка и барабанщика Арта Тейлора. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле.

Отзывы о товаре Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435519807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1984
Исполнитель
Hank Mobley, Kenny Dorham, Sonny Clark
Альбом (сингл)
Curtain Call
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Curtain Call - переиздание студийного альбома джазового саксофониста Хэнка Мобли, с участием трубача Кенни Дорэма, басиста Джимми Роузера, пианиста Сонни Кларка и барабанщика Арта Тейлора. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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