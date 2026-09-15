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Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка

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Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 1
Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 2
Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 3
Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 4
Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 5
Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 6
Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Step Back In Time
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 1
  • Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 2
  • Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 3
  • Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 4
  • Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 5
  • Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 6
  • Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599053
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Step Back In Time
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка

Сборник суперхитов австралийской певицы Кайли Миноуг. В сборник вошла York City, ранее не издававшаяся песня, написанная во время сессий для ее четырнадцатого студийного альбома Golden (2018). Альбом дебютировал в чартах Австралии и Великобритании. Релиз представлен на двойном черном виниле и содержит код на скачивание полной цифровой версии компиляции из 42-х треков, включая бонус-трек York City.

Отзывы о товаре Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Step Back In Time
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Сборник суперхитов австралийской певицы Кайли Миноуг. В сборник вошла York City, ранее не издававшаяся песня, написанная во время сессий для ее четырнадцатого студийного альбома Golden (2018). Альбом дебютировал в чартах Австралии и Великобритании. Релиз представлен на двойном черном виниле и содержит код на скачивание полной цифровой версии компиляции из 42-х треков, включая бонус-трек York City.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kylie Minogue - Step Back In Time (The Definitive Collection) (4050538484212) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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