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Liam Gallagher - Down By The River Thames (coloured) (0190296739415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Liam Gallagher - Down By The River Thames (coloured) (0190296739415) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Gallagher, Liam Down By The River Thames (0190296739415) - фото 1
Виниловая Пластинка Gallagher, Liam Down By The River Thames (0190296739415) - фото 2
Виниловая Пластинка Gallagher, Liam Down By The River Thames (0190296739415) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая Пластинка Gallagher, Liam Down By The River Thames (0190296739415) - фото 1
  • Виниловая Пластинка Gallagher, Liam Down By The River Thames (0190296739415) - фото 2
  • Виниловая Пластинка Gallagher, Liam Down By The River Thames (0190296739415) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599028
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Liam Gallagher - Down By The River Thames (coloured) (0190296739415) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Liam Gallagher - Down By The River Thames (coloured) (0190296739415) виниловая пластинка

Ограниченное издание. Цветной винил (оранжевый). Количество пластинок: 2 шт. ДИСК 1: A1. Hello. A2. Wall Of Glass. A3. Halo. A4. Shockwave. B1. Columbia. B2. Fade Away. B3. Why Me? Why Not.. B4. Greedy Soul. ДИСК 2: C1. The River. C2. Once. C3. Morning Glory. C4. Cigarettes And Alcohol. D1. Headshrinker. D2. Supersonic. D3. Champagne Supernova. D4. All Youre Dreaming Of.

Отзывы о товаре Liam Gallagher - Down By The River Thames (coloured) (0190296739415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ограниченное издание. Цветной винил (оранжевый). Количество пластинок: 2 шт. ДИСК 1: A1. Hello. A2. Wall Of Glass. A3. Halo. A4. Shockwave. B1. Columbia. B2. Fade Away. B3. Why Me? Why Not.. B4. Greedy Soul. ДИСК 2: C1. The River. C2. Once. C3. Morning Glory. C4. Cigarettes And Alcohol. D1. Headshrinker. D2. Supersonic. D3. Champagne Supernova. D4. All Youre Dreaming Of.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Liam Gallagher - Down By The River Thames (coloured) (0190296739415) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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