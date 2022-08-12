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David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка

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David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.08.2022
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
The Rise and Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 598999
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.08.2022
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
The Rise and Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка

David Bowie – The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (Reissue, Remastered, Stereo, 180g) LP«The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» (чаще сокращается до Ziggy Stardust, рус. «Взлёт и падение Зигги Стардаста и Пауков с Марса») — пятый студийный и первый концептуальный альбом британского музыканта Дэвида Боуи, изданный в 1972 году. Диск достиг пятого места в хит-параде Великобритании и 75-го — в американском чарте журнала Billboard. Одноимённый фильм был срежиссирован документалистом Донном Аланом Пеннибэйкером в 1973 году, позже фильм был переиздан к 30-летнему юбилею альбома. Альбом занимает 35-е место в списке Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времён». В 2017 году запись была отмечена как «культурно, исторически, и эстетически значимая» и внесена в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США. Дэвид Боуи (настоящее имя Дэвид Роберт Джонс, David Robert Jones, родился 8 января 1947 года в пригороде Лондона Брикстон, умер 10 января 2016 года) - британский рок-музыкант. Боуи называют хамелеоном рока из-за его способности предугадывать и даже создавать музыкальные тренды, а также постоянно менять свой образ, иногда полностью воссоздавая себя. Самое первое появление в шоу-бизнесе состоялось в 1964 году, выпуском сингла Liza Jane / Louie, Louie Go Home. После этого сингла, выпущенного под именем Davie Jones совместно с группой The King Bees, Дэвид с 1964 по 1966 годы включительно, выпустил 6 синглов, записал большое количество студийного материала и с 1966 года стал BOWIE. В этом же году был выпущен его первый альбом или если быть более точным полное издание синглов выпущенных компанией Pye - Dont Be Fooled By The Name. В июне 1967 года был выпущен полноценный дебютный альбом David Bowie. Боуи заявил о себе синглом 1969 года Space Oddity и приобрел культовый статус благодаря концептуальному альбому The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars 1972 года. С тех пор Дэвид Боуи смело экспериментирует с разными стилями — от классического рока и глэма до электроники и метала. При этом Боуи всегда удавалось сохранять свой собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуальными музыкальными направлениями. Мультиинструменталист: играл на гитаре, фортепиано, саксофоне, виолончели и др. Актёр: снялся в фильмах Человек, который упал на Землю (The Man Who Fell to Earth, 1976), Голод (The Hunger, 1983, с Катрин Денев и Сюзан Сэрандон), Лабиринт (Labyrinth, 1986, с Дженнифер Коннели), Престиж (The Prestige, 2006). В фильме Баскья (Basquiat, 1996) Боуи сыграл Энди Уорхола. TracklistA1 Five Years 4:42A2 Soul Love 3:34A3 Moonage Daydream 4:40A4 Starman 4:10A5 It Aint Easy 2:58B1 Lady Stardust 3:22B2 Star 2:47B3 Hang On To Yourself .



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.08.2022
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
The Rise and Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
David Bowie – The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (Reissue, Remastered, Stereo, 180g) LP«The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» (чаще сокращается до Ziggy Stardust, рус. «Взлёт и падение Зигги Стардаста и Пауков с Марса») — пятый студийный и первый концептуальный альбом британского музыканта Дэвида Боуи, изданный в 1972 году. Диск достиг пятого места в хит-параде Великобритании и 75-го — в американском чарте журнала Billboard. Одноимённый фильм был срежиссирован документалистом Донном Аланом Пеннибэйкером в 1973 году, позже фильм был переиздан к 30-летнему юбилею альбома. Альбом занимает 35-е место в списке Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времён». В 2017 году запись была отмечена как «культурно, исторически, и эстетически значимая» и внесена в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США. Дэвид Боуи (настоящее имя Дэвид Роберт Джонс, David Robert Jones, родился 8 января 1947 года в пригороде Лондона Брикстон, умер 10 января 2016 года) - британский рок-музыкант. Боуи называют хамелеоном рока из-за его способности предугадывать и даже создавать музыкальные тренды, а также постоянно менять свой образ, иногда полностью воссоздавая себя. Самое первое появление в шоу-бизнесе состоялось в 1964 году, выпуском сингла Liza Jane / Louie, Louie Go Home. После этого сингла, выпущенного под именем Davie Jones совместно с группой The King Bees, Дэвид с 1964 по 1966 годы включительно, выпустил 6 синглов, записал большое количество студийного материала и с 1966 года стал BOWIE. В этом же году был выпущен его первый альбом или если быть более точным полное издание синглов выпущенных компанией Pye - Dont Be Fooled By The Name. В июне 1967 года был выпущен полноценный дебютный альбом David Bowie. Боуи заявил о себе синглом 1969 года Space Oddity и приобрел культовый статус благодаря концептуальному альбому The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars 1972 года. С тех пор Дэвид Боуи смело экспериментирует с разными стилями — от классического рока и глэма до электроники и метала. При этом Боуи всегда удавалось сохранять свой собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуальными музыкальными направлениями. Мультиинструменталист: играл на гитаре, фортепиано, саксофоне, виолончели и др. Актёр: снялся в фильмах Человек, который упал на Землю (The Man Who Fell to Earth, 1976), Голод (The Hunger, 1983, с Катрин Денев и Сюзан Сэрандон), Лабиринт (Labyrinth, 1986, с Дженнифер Коннели), Престиж (The Prestige, 2006). В фильме Баскья (Basquiat, 1996) Боуи сыграл Энди Уорхола. TracklistA1 Five Years 4:42A2 Soul Love 3:34A3 Moonage Daydream 4:40A4 Starman 4:10A5 It Aint Easy 2:58B1 Lady Stardust 3:22B2 Star 2:47B3 Hang On To Yourself .


Теги товара: Progressive Rock
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