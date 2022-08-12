Описание товара David Bowie - Rise And Fall Of Ziggy Stardust.. (Half-Speed Master) (0190296314353) виниловая пластинка

David Bowie – The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (Reissue, Remastered, Stereo, 180g) LP«The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» (чаще сокращается до Ziggy Stardust, рус. «Взлёт и падение Зигги Стардаста и Пауков с Марса») — пятый студийный и первый концептуальный альбом британского музыканта Дэвида Боуи, изданный в 1972 году. Диск достиг пятого места в хит-параде Великобритании и 75-го — в американском чарте журнала Billboard. Одноимённый фильм был срежиссирован документалистом Донном Аланом Пеннибэйкером в 1973 году, позже фильм был переиздан к 30-летнему юбилею альбома. Альбом занимает 35-е место в списке Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времён». В 2017 году запись была отмечена как «культурно, исторически, и эстетически значимая» и внесена в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США. Дэвид Боуи (настоящее имя Дэвид Роберт Джонс, David Robert Jones, родился 8 января 1947 года в пригороде Лондона Брикстон, умер 10 января 2016 года) - британский рок-музыкант. Боуи называют хамелеоном рока из-за его способности предугадывать и даже создавать музыкальные тренды, а также постоянно менять свой образ, иногда полностью воссоздавая себя. Самое первое появление в шоу-бизнесе состоялось в 1964 году, выпуском сингла Liza Jane / Louie, Louie Go Home. После этого сингла, выпущенного под именем Davie Jones совместно с группой The King Bees, Дэвид с 1964 по 1966 годы включительно, выпустил 6 синглов, записал большое количество студийного материала и с 1966 года стал BOWIE. В этом же году был выпущен его первый альбом или если быть более точным полное издание синглов выпущенных компанией Pye - Dont Be Fooled By The Name. В июне 1967 года был выпущен полноценный дебютный альбом David Bowie. Боуи заявил о себе синглом 1969 года Space Oddity и приобрел культовый статус благодаря концептуальному альбому The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars 1972 года. С тех пор Дэвид Боуи смело экспериментирует с разными стилями — от классического рока и глэма до электроники и метала. При этом Боуи всегда удавалось сохранять свой собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуальными музыкальными направлениями. Мультиинструменталист: играл на гитаре, фортепиано, саксофоне, виолончели и др. Актёр: снялся в фильмах Человек, который упал на Землю (The Man Who Fell to Earth, 1976), Голод (The Hunger, 1983, с Катрин Денев и Сюзан Сэрандон), Лабиринт (Labyrinth, 1986, с Дженнифер Коннели), Престиж (The Prestige, 2006). В фильме Баскья (Basquiat, 1996) Боуи сыграл Энди Уорхола. TracklistA1 Five Years 4:42A2 Soul Love 3:34A3 Moonage Daydream 4:40A4 Starman 4:10A5 It Aint Easy 2:58B1 Lady Stardust 3:22B2 Star 2:47B3 Hang On To Yourself .