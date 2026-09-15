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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9

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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
2 430 руб.  8 190 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9
2 430 руб. -70%
8 190 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х3
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9

Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Страна производитель
Китай
Описание
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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