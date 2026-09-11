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Солнцезащитные очки Унисекс JOHN LENNON PEACE MATT BLACK/BLUEJLN-2000000025957 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки Унисекс JOHN LENNON PEACE MATT BLACK/BLUEJLN-2000000025957

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Солнцезащитные очки Унисекс JOHN LENNON PEACE MATT BLACK/BLUEJLN-2000000025957 - фото 1
Солнцезащитные очки Унисекс JOHN LENNON PEACE MATT BLACK/BLUEJLN-2000000025957 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки Унисекс JOHN LENNON PEACE MATT BLACK/BLUEJLN-2000000025957 - фото 1
  • Солнцезащитные очки Унисекс JOHN LENNON PEACE MATT BLACK/BLUEJLN-2000000025957 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
3 210 руб.  6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 597613
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Характеристики

Бренд
JOHN LENNON
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
унисекс
Размер заушника
135 мм
Размер моста
23 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки Унисекс JOHN LENNON PEACE MATT BLACK/BLUEJLN-2000000025957

Солнцезащитные очки Унисекс JOHN LENNON PEACE MATT BLACK/BLUEJLN-2000000025957 Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки для мужчин и женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью и изысканностью.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Унисекс JOHN LENNON PEACE MATT BLACK/BLUEJLN-2000000025957




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Характеристики
Бренд
JOHN LENNON
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
унисекс
Размер заушника
135 мм
Размер моста
23 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Италия
Описание
Солнцезащитные очки Унисекс JOHN LENNON PEACE MATT BLACK/BLUEJLN-2000000025957 Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки для мужчин и женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью и изысканностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Унисекс JOHN LENNON PEACE MATT BLACK/BLUEJLN-2000000025957 - данный товар вы можете купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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