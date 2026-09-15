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HBA адаптер Supermicro AOC-QLE2692-SR 2x16Gb FC LC PCIe3.0 x8 LP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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HBA адаптер Supermicro AOC-QLE2692-SR 2x16Gb FC LC PCIe3.0 x8 LP

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Сетевая карта Supermicro HBA 2XFC16G PCIE3X8 QLE2692-SR-CK QLOGIC (AOC-QLE2692-SR)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 870 руб. 
Начислим 3117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597225
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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HBA адаптер Supermicro AOC-QLE2692-SR 2x16Gb FC LC PCIe3.0 x8 LP
42 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Компоненты для серверов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х4
Вес, г.
300

Описание товара HBA адаптер Supermicro AOC-QLE2692-SR 2x16Gb FC LC PCIe3.0 x8 LP

Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.

Отзывы о товаре HBA адаптер Supermicro AOC-QLE2692-SR 2x16Gb FC LC PCIe3.0 x8 LP




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Компоненты для серверов
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


HBA адаптер Supermicro AOC-QLE2692-SR 2x16Gb FC LC PCIe3.0 x8 LP - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 42870 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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