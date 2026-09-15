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HBA адаптер Supermicro AOC-QLE2672 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x4 LP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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HBA адаптер Supermicro AOC-QLE2672 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x4 LP

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Сетевая карта Supermicro HBA 2XFC AOC-QLE2672
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 980 руб. 
Начислим 3098 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597224
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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HBA адаптер Supermicro AOC-QLE2672 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x4 LP
30 980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Компоненты для серверов
Размеры в упаковке, см
27х18х4
Вес, г.
335

Описание товара HBA адаптер Supermicro AOC-QLE2672 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x4 LP

Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.

Отзывы о товаре HBA адаптер Supermicro AOC-QLE2672 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x4 LP




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Компоненты для серверов
Описание
Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


HBA адаптер Supermicro AOC-QLE2672 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x4 LP - по цене 30980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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