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Сетевая карта Infortrend RFC16G0HIO4-0010 4x16Gb FC SFP+ Proprietary купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта Infortrend RFC16G0HIO4-0010 4x16Gb FC SFP+ Proprietary

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Плата расширения Infortrend HOST 4XFC16G 4TR RFC16G0HIO4-0010
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Форм-фактор
OCP
Количество сетевых портов
4 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
16 Гбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 597212
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Характеристики

Бренд
Infortrend
Тип товара
Компоненты для серверов
Форм-фактор
OCP
Количество сетевых портов
4 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
16 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х7
Вес, г.
300

Описание товара Сетевая карта Infortrend RFC16G0HIO4-0010 4x16Gb FC SFP+ Proprietary

Описание товара Плата расширения Infortrend HOST 4XFC16G 4TR RFC16G0HIO4-0010 Описание товара Плата расширения Infortrend HOST 4XFC16G 4TR RFC16G0HIO4-0010 Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования. Смотрите также: Компоненты для серверов , Серверы , СХД Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры , Блоки питания для серверов , Доп. оборудование для серверов и СХД , Корпуса для серверов , Материнские платы для серверов , Накопители для серверов и СХД , Охлаждение для серверов , Память для серверов , Процессоры для серверов , Серверные платформы , Серверы , Сетевые карты для серверов , Системы Хранения Данных

Отзывы о товаре Сетевая карта Infortrend RFC16G0HIO4-0010 4x16Gb FC SFP+ Proprietary




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Характеристики
Бренд
Infortrend
Тип товара
Компоненты для серверов
Форм-фактор
OCP
Количество сетевых портов
4 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
16 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Плата расширения Infortrend HOST 4XFC16G 4TR RFC16G0HIO4-0010 Описание товара Плата расширения Infortrend HOST 4XFC16G 4TR RFC16G0HIO4-0010 Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования. Смотрите также: Компоненты для серверов , Серверы , СХД Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры , Блоки питания для серверов , Доп. оборудование для серверов и СХД , Корпуса для серверов , Материнские платы для серверов , Накопители для серверов и СХД , Охлаждение для серверов , Память для серверов , Процессоры для серверов , Серверные платформы , Серверы , Сетевые карты для серверов , Системы Хранения Данных
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Сетевая карта Infortrend RFC16G0HIO4-0010 4x16Gb FC SFP+ Proprietary - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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