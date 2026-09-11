Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Форм-фактор
OCP
Количество сетевых портов
4 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
16 Гбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 597212
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Описание товара Сетевая карта Infortrend RFC16G0HIO4-0010 4x16Gb FC SFP+ Proprietary
Описание товара Плата расширения Infortrend HOST 4XFC16G 4TR RFC16G0HIO4-0010
Описание товара Плата расширения Infortrend HOST 4XFC16G 4TR RFC16G0HIO4-0010
Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.
Смотрите также: Компоненты для серверов , Серверы , СХД
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RAID контроллеры и HBA адаптеры , Блоки питания для серверов , Доп. оборудование для серверов и СХД , Корпуса для серверов , Материнские платы для серверов , Накопители для серверов и СХД , Охлаждение для серверов , Память для серверов , Процессоры для серверов , Серверные платформы , Серверы , Сетевые карты для серверов , Системы Хранения Данных
Описание товара Плата расширения Infortrend HOST 4XFC16G 4TR RFC16G0HIO4-0010
Описание товара Плата расширения Infortrend HOST 4XFC16G 4TR RFC16G0HIO4-0010
Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.
Смотрите также: Компоненты для серверов , Серверы , СХД
Смотрите также:
RAID контроллеры и HBA адаптеры , Блоки питания для серверов , Доп. оборудование для серверов и СХД , Корпуса для серверов , Материнские платы для серверов , Накопители для серверов и СХД , Охлаждение для серверов , Память для серверов , Процессоры для серверов , Серверные платформы , Серверы , Сетевые карты для серверов , Системы Хранения Данных
Сетевая карта Infortrend RFC16G0HIO4-0010 4x16Gb FC SFP+ Proprietary - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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