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Сетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE16002B-M6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE16002B-M6

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Сетевая карта BROADCOM PCIE 2P HBA LPE16002B-M6 LSI - фото 1
Сетевая карта BROADCOM PCIE 2P HBA LPE16002B-M6 LSI - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
  • Сетевая карта BROADCOM PCIE 2P HBA LPE16002B-M6 LSI - фото 1
  • Сетевая карта BROADCOM PCIE 2P HBA LPE16002B-M6 LSI - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 660 руб. 
Начислим 331 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597198
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE16002B-M6
20 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BROADCOM
Тип товара
Компоненты для серверов
Размеры в упаковке, см
24х16х5
Вес, кг.
3.63

Описание товара Сетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE16002B-M6

Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.

Отзывы о товаре Сетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE16002B-M6




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Характеристики
Бренд
BROADCOM
Тип товара
Компоненты для серверов
Описание
Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x8 LPE16002B-M6 - купить по цене 20660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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