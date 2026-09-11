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Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 "7 в 1" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 "7 в 1"

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Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 &quot;7 в 1&quot; - фото 6
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Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 &quot;7 в 1&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
машинка, 5 насадок, сумочка для хранения, переноски, детальный триммер, триммер для носа, ушей, бровей, зарядное устройство, документация, щетка для чистки, упаковка
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
60 мин.
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  • Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 &quot;7 в 1&quot; - фото 5
  • Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 &quot;7 в 1&quot; - фото 6
  • Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 &quot;7 в 1&quot; - фото 7
  • Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 &quot;7 в 1&quot; - фото 8
  • Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 &quot;7 в 1&quot; - фото 9
  • Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 &quot;7 в 1&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596878
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Комплектация
машинка, 5 насадок, сумочка для хранения, переноски, детальный триммер, триммер для носа, ушей, бровей, зарядное устройство, документация, щетка для чистки, упаковка
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
60 мин.
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
525

Описание товара Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 "7 в 1"

Мультитриммер Philips MG3720 в стильном черном корпусе предназначен для стрижки усов и бороды. При этом представленная модель отличается компактными размерами, независимостью от электросети, возможностью создавать как классические, так и нестандартные, креативные образы. Без использования насадки минимальная длина оставляемых волос на лице может составлять 0.5 мм, с насадкой – 1 мм, а максимум длины может составлять 9 мм. В комплекте поставки имеются 7 насадок для стрижки, среди которых 5 гребней, мультитриммер для стрижки волос в ушах и носу, детальный мультитриммер. Лезвия устройства выполнены из нержавеющей стали. Мультитриммер можно очищать при помощи воды. Модель получила от производителя автономное питание, осуществимое при помощи собственной АКБ. Время независимой от сети работы прибора составляет 1 час. В комплект поставки Philips MG3720 также входят щеточка для очистки и футляр для хранения.

Отзывы о товаре Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3720/15 Series 3000 "7 в 1"




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Комплектация
машинка, 5 насадок, сумочка для хранения, переноски, детальный триммер, триммер для носа, ушей, бровей, зарядное устройство, документация, щетка для чистки, упаковка
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
60 мин.
Описание
Мультитриммер Philips MG3720 в стильном черном корпусе предназначен для стрижки усов и бороды. При этом представленная модель отличается компактными размерами, независимостью от электросети, возможностью создавать как классические, так и нестандартные, креативные образы. Без использования насадки минимальная длина оставляемых волос на лице может составлять 0.5 мм, с насадкой – 1 мм, а максимум длины может составлять 9 мм. В комплекте поставки имеются 7 насадок для стрижки, среди которых 5 гребней, мультитриммер для стрижки волос в ушах и носу, детальный мультитриммер. Лезвия устройства выполнены из нержавеющей стали. Мультитриммер можно очищать при помощи воды. Модель получила от производителя автономное питание, осуществимое при помощи собственной АКБ. Время независимой от сети работы прибора составляет 1 час. В комплект поставки Philips MG3720 также входят щеточка для очистки и футляр для хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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