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Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203 черный полиэстер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203 черный полиэстер

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Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203 черный полиэстер - фото 1
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203 черный полиэстер - фото 2
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203 черный полиэстер - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203 черный полиэстер - фото 1
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203 черный полиэстер - фото 2
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203 черный полиэстер - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596590
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Вес, г.
380

Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203 черный полиэстер

Acer OBG203 — это стильная сумка для ноутбуков, диагональ которых не превышает 15.6. Она выполнена из из 100-процентного полиэстера и с легкостью выдержит вес лэптопа.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203 черный полиэстер




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Описание
Acer OBG203 — это стильная сумка для ноутбуков, диагональ которых не превышает 15.6. Она выполнена из из 100-процентного полиэстера и с легкостью выдержит вес лэптопа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203 черный полиэстер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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