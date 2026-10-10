Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203 черный полиэстер
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596590
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Характеристики
Вес, г.
380
Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203 черный полиэстер
Acer OBG203 — это стильная сумка для ноутбуков, диагональ которых не превышает 15.6. Она выполнена из из 100-процентного полиэстера и с легкостью выдержит вес лэптопа.
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Acer OBG203 — это стильная сумка для ноутбуков, диагональ которых не превышает 15.6. Она выполнена из из 100-процентного полиэстера и с легкостью выдержит вес лэптопа.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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