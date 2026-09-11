Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB белый (CA-1X5-00M6WN-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596526
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245x507.7x525
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
425
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х32
Вес, кг.
9.3
Описание товара Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB белый (CA-1X5-00M6WN-00)
Корпус Thermaltake Ceres 500 – это основа для компьютера белого цвета. Она оснащена 4 вентиляторами диаметром 14 см, которые обеспечивают эффективное охлаждение компонентов системы. Объем корпуса подходит для установки материнских плат E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также для видеокарт длиной до 42.5 см. Для удобства пользователя предусмотрена поддержка 2.5- и 3.5-дюймовых устройств для хранения данных. Корпус Thermaltake Ceres 500 – оптимальный выбор для создания стильного и производительного компьютера.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245x507.7x525
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
425
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
14
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус Thermaltake Ceres 500 – это основа для компьютера белого цвета. Она оснащена 4 вентиляторами диаметром 14 см, которые обеспечивают эффективное охлаждение компонентов системы. Объем корпуса подходит для установки материнских плат E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также для видеокарт длиной до 42.5 см. Для удобства пользователя предусмотрена поддержка 2.5- и 3.5-дюймовых устройств для хранения данных. Корпус Thermaltake Ceres 500 – оптимальный выбор для создания стильного и производительного компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4x 140 мм, USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4x 140 мм, USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB белый (CA-1X5-00M6WN-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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