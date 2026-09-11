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Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00)

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Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 9
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 10
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 11
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 12
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 13
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 14
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 15
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 16
Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 9
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 10
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 11
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 12
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 13
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 14
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 15
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 16
  • Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596521
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245x507.7x525
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
425
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х55х32
Вес, кг.
12.04

Описание товара Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00)

Корпус Thermaltake Ceres 500 – это основа для компьютера белого цвета. Она оснащена 4 вентиляторами диаметром 14 см, которые обеспечивают эффективное охлаждение компонентов системы. Объем корпуса подходит для установки материнских плат E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также для видеокарт длиной до 42.5 см. Для удобства пользователя предусмотрена поддержка 2.5- и 3.5-дюймовых устройств для хранения данных. Корпус Thermaltake Ceres 500 – оптимальный выбор для создания стильного и производительного компьютера.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Ceres 500 TG ARGB черный (CA-1X5-00M1WN-00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245x507.7x525
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
425
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Ceres 500 – это основа для компьютера белого цвета. Она оснащена 4 вентиляторами диаметром 14 см, которые обеспечивают эффективное охлаждение компонентов системы. Объем корпуса подходит для установки материнских плат E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также для видеокарт длиной до 42.5 см. Для удобства пользователя предусмотрена поддержка 2.5- и 3.5-дюймовых устройств для хранения данных. Корпус Thermaltake Ceres 500 – оптимальный выбор для создания стильного и производительного компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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