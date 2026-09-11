Монитор AOC 27" Value Line 27B2AM/01 черный VA
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" Value Line 27B2AM/01 черный VA
Монитор AOC представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности, подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов и матовым покрытием, этот монитор обеспечивает комфортное времяпровождение за экраном без отражений и бликов. Благодаря матрице VA, устройство демонстрирует глубокие цвета и широкий угол обзора, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа или игр. Максимальное разрешение Full HD (1920x1080) и соотношение сторон 16:9 обеспечивают четкость изображения и высокую детализацию. Частота обновления монитора составляет 75 Гц, что способствует более плавной передаче изображения во время динамичных сцен. Время отклика всего 4 мс позволяет наслаждаться быстрыми играми без задержек и артефактов. Встроенные динамики избавляют от необходимости использовать внешние колонки, сохраняя при этом высокое качество звука. Стандарт крепления VESA 100x100 делает установку и настройку монитора простой и удобной, независимо от конфигурации вашего рабочего пространства. Монитор весит всего 3,6 кг с подставкой, что позволяет легко перемещать его при необходимости. Бренд AOC гарантирует надежность и качество, делая его достойным выбором для современного пользователя.
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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