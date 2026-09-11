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Монитор AOC 27" Value Line 27B2AM/01 черный VA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 27" Value Line 27B2AM/01 черный VA

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Монитор AOC 27&quot; Value Line 27B2AM/01 черный VA - фото 7
Монитор AOC 27&quot; Value Line 27B2AM/01 черный VA - фото 8
Монитор AOC 27&quot; Value Line 27B2AM/01 черный VA - фото 9
Монитор AOC 27&quot; Value Line 27B2AM/01 черный VA - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(4000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
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  • Монитор AOC 27&quot; Value Line 27B2AM/01 черный VA - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Value Line 27B2AM/01 черный VA - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Value Line 27B2AM/01 черный VA - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Value Line 27B2AM/01 черный VA - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Value Line 27B2AM/01 черный VA - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; Value Line 27B2AM/01 черный VA - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; Value Line 27B2AM/01 черный VA - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; Value Line 27B2AM/01 черный VA - фото 9
  • Монитор AOC 27&quot; Value Line 27B2AM/01 черный VA - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596179
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, кабель питания, документация, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(4000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, VGA
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
7.3

Описание товара Монитор AOC 27" Value Line 27B2AM/01 черный VA

Монитор AOC представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности, подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов и матовым покрытием, этот монитор обеспечивает комфортное времяпровождение за экраном без отражений и бликов. Благодаря матрице VA, устройство демонстрирует глубокие цвета и широкий угол обзора, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа или игр. Максимальное разрешение Full HD (1920x1080) и соотношение сторон 16:9 обеспечивают четкость изображения и высокую детализацию. Частота обновления монитора составляет 75 Гц, что способствует более плавной передаче изображения во время динамичных сцен. Время отклика всего 4 мс позволяет наслаждаться быстрыми играми без задержек и артефактов. Встроенные динамики избавляют от необходимости использовать внешние колонки, сохраняя при этом высокое качество звука. Стандарт крепления VESA 100x100 делает установку и настройку монитора простой и удобной, независимо от конфигурации вашего рабочего пространства. Монитор весит всего 3,6 кг с подставкой, что позволяет легко перемещать его при необходимости. Бренд AOC гарантирует надежность и качество, делая его достойным выбором для современного пользователя.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Value Line 27B2AM/01 черный VA




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, кабель питания, документация, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(4000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Развернуть
Разъемы
HDMI, VGA
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности, подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов и матовым покрытием, этот монитор обеспечивает комфортное времяпровождение за экраном без отражений и бликов. Благодаря матрице VA, устройство демонстрирует глубокие цвета и широкий угол обзора, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа или игр. Максимальное разрешение Full HD (1920x1080) и соотношение сторон 16:9 обеспечивают четкость изображения и высокую детализацию. Частота обновления монитора составляет 75 Гц, что способствует более плавной передаче изображения во время динамичных сцен. Время отклика всего 4 мс позволяет наслаждаться быстрыми играми без задержек и артефактов. Встроенные динамики избавляют от необходимости использовать внешние колонки, сохраняя при этом высокое качество звука. Стандарт крепления VESA 100x100 делает установку и настройку монитора простой и удобной, независимо от конфигурации вашего рабочего пространства. Монитор весит всего 3,6 кг с подставкой, что позволяет легко перемещать его при необходимости. Бренд AOC гарантирует надежность и качество, делая его достойным выбором для современного пользователя.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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