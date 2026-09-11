Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
200
Импульсный режим
нет
Число скоростей
3
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик
Измельчитель
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596082
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кнопка отсоединения насадок, приспособление для хранения насадок
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
200
Импульсный режим
нет
Число скоростей
3
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х14
Вес, кг.
1.7
Описание товара Миксер ручной Polaris PHM 2024 CordLess 200Вт белый
Миксер Polaris PHM 2024 CordLess пригодится для замешивания жидкого теста, приготовления соусов, взбивания белков до устойчивых пиков и решения многих других задач на кухне в процессе приготовления различных блюд. Главной особенностью этой модели стала полностью беспроводная работа, благодаря чему вам будет предоставлена полная свобода действий. Портативное устройство облачено в легкий пластиковый корпус, достаточно прочный и легко очищающийся от загрязнений. Удобство в использовании обеспечивают три скоростных режима, которые позволят точно подстроить параметры работы прибора под требования определенного рецепта. Миксер Polaris PHM 2024 CordLess мощностью 200 Вт рассчитан на три минуты непрерывной работы, после чего ему потребуется перерыв, чтобы исключить риск перегрева двигателя. В комплектацию этой модели вошли три насадки-венчика. Встроенному аккумулятору потребуется около 5 часов на восполнение ресурса, а узнать об оставшемся заряде позволит яркая индикация на корпусе миксера.
кнопка отсоединения насадок, приспособление для хранения насадок
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
200
Импульсный режим
нет
Число скоростей
3
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Развернуть
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Polaris PHM 2024 CordLess пригодится для замешивания жидкого теста, приготовления соусов, взбивания белков до устойчивых пиков и решения многих других задач на кухне в процессе приготовления различных блюд. Главной особенностью этой модели стала полностью беспроводная работа, благодаря чему вам будет предоставлена полная свобода действий. Портативное устройство облачено в легкий пластиковый корпус, достаточно прочный и легко очищающийся от загрязнений. Удобство в использовании обеспечивают три скоростных режима, которые позволят точно подстроить параметры работы прибора под требования определенного рецепта. Миксер Polaris PHM 2024 CordLess мощностью 200 Вт рассчитан на три минуты непрерывной работы, после чего ему потребуется перерыв, чтобы исключить риск перегрева двигателя. В комплектацию этой модели вошли три насадки-венчика. Встроенному аккумулятору потребуется около 5 часов на восполнение ресурса, а узнать об оставшемся заряде позволит яркая индикация на корпусе миксера.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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