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Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий

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Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 1
Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 2
Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 3
Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 4
Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 5
Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 6
Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 7
Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 8
Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 9
Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 10
Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 11
Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 12
Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1300
Цвет
белый, синий
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
  • Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 1
  • Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 2
  • Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 3
  • Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 4
  • Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 5
  • Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 6
  • Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 7
  • Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 8
  • Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 9
  • Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 10
  • Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 11
  • Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 12
  • Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595995
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1300
Цвет
белый, синий
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
Длина сетевого шнура
1
Насадки
диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
толкатель, шнек, насадка для колбас, 2 насадки для кеббе, перфорированный диск 2 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х25
Вес, кг.
3.7

Описание товара Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий

Полный фарш! Мясорубка KT-2112 оснащена мощным мотором. Корпус устройства выполнен из пластика. Задние ножки мясорубки с присосками, что повышает устойчивость устройства во время работы. Производительность мясорубки - 1,1 кг фарша в минуту. Простое управление! Одна скорость работы – одна кнопка включения/выключения. Функция «реверс» обеспечит очистку мясорубки без разборки: если на нож намоталась жила, то можно сделать «обратный ход», убрать ненужный элемент мяса и продолжить работу. 2 решётки с разными отверстиями В комплект мясорубки входят 2 решётки для изготовления фарша 5 и 7 мм для приготовления разного вида фарша. Насадки для колбас и кеббе Насадка для колбас поможет сделать их ровными и красивыми, подходящими как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. С помощью насадки для кеббе вы с лёгкостью приготовите это популярное блюдо ближневосточной кухни. Удобная ручка для переноски На верхней части корпуса мясорубки Kitfort KТ-2112 предусмотрена удобная ручка для переноски. Украшение кухни! Мясорубка KT-2112 компактна, удобна в использовании и отличается хорошей производительностью, а ее привлекательный внешний дизайн украсит любую кухню. Толкатель в комплекте Используйте толкатель для подачи мяса в горловину. Это удобно для равномерной загрузки мясорубки и тщательного перекручивания мяса. Простой уход Мясорубка легко и быстро собирается и разбирается. Корпус, насадки, загрузочный блок и лоток легко мыть и чистить. Мощность 1300 Вт Производительность 1,2 кг/мин Насадки 4 Уровень шума 75 дБ Длина шнура 1 м Размер устройства 334 х 153 х 228 мм Вес устройства 3 кг



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Kitfort КТ-2112-1 1300Вт белый/синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1300
Цвет
белый, синий
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
Длина сетевого шнура
1
Насадки
диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас
Развернуть
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
толкатель, шнек, насадка для колбас, 2 насадки для кеббе, перфорированный диск 2 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Полный фарш! Мясорубка KT-2112 оснащена мощным мотором. Корпус устройства выполнен из пластика. Задние ножки мясорубки с присосками, что повышает устойчивость устройства во время работы. Производительность мясорубки - 1,1 кг фарша в минуту. Простое управление! Одна скорость работы – одна кнопка включения/выключения. Функция «реверс» обеспечит очистку мясорубки без разборки: если на нож намоталась жила, то можно сделать «обратный ход», убрать ненужный элемент мяса и продолжить работу. 2 решётки с разными отверстиями В комплект мясорубки входят 2 решётки для изготовления фарша 5 и 7 мм для приготовления разного вида фарша. Насадки для колбас и кеббе Насадка для колбас поможет сделать их ровными и красивыми, подходящими как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. С помощью насадки для кеббе вы с лёгкостью приготовите это популярное блюдо ближневосточной кухни. Удобная ручка для переноски На верхней части корпуса мясорубки Kitfort KТ-2112 предусмотрена удобная ручка для переноски. Украшение кухни! Мясорубка KT-2112 компактна, удобна в использовании и отличается хорошей производительностью, а ее привлекательный внешний дизайн украсит любую кухню. Толкатель в комплекте Используйте толкатель для подачи мяса в горловину. Это удобно для равномерной загрузки мясорубки и тщательного перекручивания мяса. Простой уход Мясорубка легко и быстро собирается и разбирается. Корпус, насадки, загрузочный блок и лоток легко мыть и чистить. Мощность 1300 Вт Производительность 1,2 кг/мин Насадки 4 Уровень шума 75 дБ Длина шнура 1 м Размер устройства 334 х 153 х 228 мм Вес устройства 3 кг


Теги товара: пластиковые
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Отзывы


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