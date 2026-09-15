Совок GRINDA посадочный широкий, из углеродистой стали с коннекторной системой, 305мм
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Характеристики
Тип товара
совок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 595765
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
совок
Материал
сталь
Ширина, мм
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х9х3
Вес, г.
208
Описание товара Совок GRINDA посадочный широкий, из углеродистой стали с коннекторной системой, 305мм
Посадочный широкий совок 305 мм GRINDA 8-421411_z01 облегчает посадку небольших растений. Оснащен коннекторной системой, позволяющей облегчить труд. Ширина совка составляет 90 мм. Антикоррозийное покрытие исключает появление ржавчины на рабочей поверхности. Ребристая рукоятка способствует лучшему удержанию инструмента.
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Посадочный широкий совок 305 мм GRINDA 8-421411_z01 облегчает посадку небольших растений. Оснащен коннекторной системой, позволяющей облегчить труд. Ширина совка составляет 90 мм. Антикоррозийное покрытие исключает появление ржавчины на рабочей поверхности. Ребристая рукоятка способствует лучшему удержанию инструмента.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Совок GRINDA посадочный широкий, из углеродистой стали с коннекторной системой, 305мм - стоимость товара 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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