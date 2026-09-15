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Совок GRINDA посадочный широкий, из углеродистой стали с коннекторной системой, 305мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Совок GRINDA посадочный широкий, из углеродистой стали с коннекторной системой, 305мм

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Совок GRINDA посадочный широкий, из углеродистой стали с коннекторной системой, 305мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
совок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595765
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Совок GRINDA посадочный широкий, из углеродистой стали с коннекторной системой, 305мм
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
совок
Материал
сталь
Ширина, мм
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х9х3
Вес, г.
208

Описание товара Совок GRINDA посадочный широкий, из углеродистой стали с коннекторной системой, 305мм

Посадочный широкий совок 305 мм GRINDA 8-421411_z01 облегчает посадку небольших растений. Оснащен коннекторной системой, позволяющей облегчить труд. Ширина совка составляет 90 мм. Антикоррозийное покрытие исключает появление ржавчины на рабочей поверхности. Ребристая рукоятка способствует лучшему удержанию инструмента.

Отзывы о товаре Совок GRINDA посадочный широкий, из углеродистой стали с коннекторной системой, 305мм




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
совок
Материал
сталь
Ширина, мм
90
Страна производитель
Китай
Описание
Посадочный широкий совок 305 мм GRINDA 8-421411_z01 облегчает посадку небольших растений. Оснащен коннекторной системой, позволяющей облегчить труд. Ширина совка составляет 90 мм. Антикоррозийное покрытие исключает появление ржавчины на рабочей поверхности. Ребристая рукоятка способствует лучшему удержанию инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совок GRINDA посадочный широкий, из углеродистой стали с коннекторной системой, 305мм - стоимость товара 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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