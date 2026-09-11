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Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черная

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Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 1
Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 2
Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 3
Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 4
Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 5
Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 6
Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 7
Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
  • Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 1
  • Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 2
  • Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 3
  • Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 4
  • Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 5
  • Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 6
  • Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 7
  • Газовая варочная поверхность Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595704
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
14.5

Описание товара Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черная

Газовая варочная поверхность Gefest СВН 2230-01 К2 изготовлена достаточно известной компанией. Фирма активно занимается выпуском подобной техники и успела зарекомендовать себя. Цвет – черный. Дизайн элегантный, поверхность сможет сочетаться с другими элементами в помещении. Gefest СВН 2230-01 К2 оснащается четырьмя конфорками. Одна из них принадлежит к типу Двойная корона. Она отлично подходит для габаритной посуды, позволяет поддерживать температуру в процессе приготовления и ускорить нагрев. Есть одна экономичная конфорка. Она обладает сниженной мощностью, подойдет для различных задач. Две остальных конфорки получили стандартные параметры. Панель производится из закаленного стекла. Она не только прочная, но и имеет привлекательный внешний вид, легко очищается от загрязнений. Функция Газ-контроля исключает утечку горючего. Благодаря ей повышается безопасность при эксплуатации. Используется поворотный механизм для управления. Ручки удобны в применении, удается быстро выставить подходящую мощность. Поджиг происходит автоматически при включении, что облегчает использование варочной поверхности.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черная




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Описание
Газовая варочная поверхность Gefest СВН 2230-01 К2 изготовлена достаточно известной компанией. Фирма активно занимается выпуском подобной техники и успела зарекомендовать себя. Цвет – черный. Дизайн элегантный, поверхность сможет сочетаться с другими элементами в помещении. Gefest СВН 2230-01 К2 оснащается четырьмя конфорками. Одна из них принадлежит к типу Двойная корона. Она отлично подходит для габаритной посуды, позволяет поддерживать температуру в процессе приготовления и ускорить нагрев. Есть одна экономичная конфорка. Она обладает сниженной мощностью, подойдет для различных задач. Две остальных конфорки получили стандартные параметры. Панель производится из закаленного стекла. Она не только прочная, но и имеет привлекательный внешний вид, легко очищается от загрязнений. Функция Газ-контроля исключает утечку горючего. Благодаря ей повышается безопасность при эксплуатации. Используется поворотный механизм для управления. Ручки удобны в применении, удается быстро выставить подходящую мощность. Поджиг происходит автоматически при включении, что облегчает использование варочной поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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