Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230-01 К2 черная
Газовая варочная поверхность Gefest СВН 2230-01 К2 изготовлена достаточно известной компанией. Фирма активно занимается выпуском подобной техники и успела зарекомендовать себя. Цвет – черный. Дизайн элегантный, поверхность сможет сочетаться с другими элементами в помещении. Gefest СВН 2230-01 К2 оснащается четырьмя конфорками. Одна из них принадлежит к типу Двойная корона. Она отлично подходит для габаритной посуды, позволяет поддерживать температуру в процессе приготовления и ускорить нагрев. Есть одна экономичная конфорка. Она обладает сниженной мощностью, подойдет для различных задач. Две остальных конфорки получили стандартные параметры. Панель производится из закаленного стекла. Она не только прочная, но и имеет привлекательный внешний вид, легко очищается от загрязнений. Функция Газ-контроля исключает утечку горючего. Благодаря ей повышается безопасность при эксплуатации. Используется поворотный механизм для управления. Ручки удобны в применении, удается быстро выставить подходящую мощность. Поджиг происходит автоматически при включении, что облегчает использование варочной поверхности.
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