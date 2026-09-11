Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (100шт) (43411)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск CD-R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595224
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Диск CD-R
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
500
Описание товара Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (100шт) (43411)
Verbatim 43411 — это надежный носитель информации, который идеально подходит для хранения и записи данных. -диск обеспечивает высокую скорость записи и совместимость с большинством устройств. содержит дисков, что делает покупку выгодной и удобной для регулярного использования. Благодаря объему на каждом диске, вы сможете хранить значительные объемы данных, будь то музыка, фильмы, документы или резервные копии файлов. Verbatim гарантирует долговечность диска и устойчивость записи.
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Verbatim 43411 — это надежный носитель информации, который идеально подходит для хранения и записи данных. -диск обеспечивает высокую скорость записи и совместимость с большинством устройств. содержит дисков, что делает покупку выгодной и удобной для регулярного использования. Благодаря объему на каждом диске, вы сможете хранить значительные объемы данных, будь то музыка, фильмы, документы или резервные копии файлов. Verbatim гарантирует долговечность диска и устойчивость записи.
Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (100шт) (43411) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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