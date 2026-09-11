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Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб

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Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб - фото 1
Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб - фото 2
Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
коричневый
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
  • Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб - фото 1
  • Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб - фото 2
  • Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591504
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
коричневый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х59х7
Вес, кг.
9.25

Описание товара Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб

Компьютерные столы BRABIX в стиле лофт сочетают практичность и современный внешний вид. Прямоугольная форма делает их универсальными — легко впишутся как в домашний, так и в офисный интерьер. Столешница из ЛДСП отличается прочностью и простотой ухода, а металлическое основание добавляет конструкции устойчивости и брутального шарма. Коричневый цвет подчеркнёт уютную атмосферу рабочего места. Идеальный выбор для ценителей минимализма и функциональности.

Отзывы о товаре Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
коричневый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерные столы BRABIX в стиле лофт сочетают практичность и современный внешний вид. Прямоугольная форма делает их универсальными — легко впишутся как в домашний, так и в офисный интерьер. Столешница из ЛДСП отличается прочностью и простотой ухода, а металлическое основание добавляет конструкции устойчивости и брутального шарма. Коричневый цвет подчеркнёт уютную атмосферу рабочего места. Идеальный выбор для ценителей минимализма и функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет морёный дуб - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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