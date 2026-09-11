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Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный

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Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото 1
Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото 2
Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото 3
Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото 4
Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото 5
Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
  • Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото 1
  • Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото 2
  • Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото 3
  • Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото 4
  • Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото 5
  • Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591503
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Глубина столешницы
50 см
Ширина столешницы
90 см
Высота стола
78 см
Регулировка высоты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х59х7
Вес, кг.
9.5

Описание товара Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный

Стол компьютерный BRABIX LOFT CD-008 с металлической конструкцией, прочной и легкой столешницей из ЛДСП выдерживает нагрузку до 40 кг. Мебель выполнена в эффектном цвете с имитацией натурального дуба. На столешнице шириной 90 см вы удобно разместите игровой компьютер или ноутбук, контроллеры и прочую технику. Мебель BRABIX LOFT CD-008 отлично впишется в интерьер, поможет эффектно выделить компьютерную зону от остальной части комнаты. Удобный стол с эргономичным дизайном подойдет для игр за компьютером, учебы и работы. Столешница с меламиновым покрытием не боится выгорания, легко очищается от пятен и пыли.

Отзывы о товаре Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Глубина столешницы
50 см
Ширина столешницы
90 см
Высота стола
78 см
Регулировка высоты
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Стол компьютерный BRABIX LOFT CD-008 с металлической конструкцией, прочной и легкой столешницей из ЛДСП выдерживает нагрузку до 40 кг. Мебель выполнена в эффектном цвете с имитацией натурального дуба. На столешнице шириной 90 см вы удобно разместите игровой компьютер или ноутбук, контроллеры и прочую технику. Мебель BRABIX LOFT CD-008 отлично впишется в интерьер, поможет эффектно выделить компьютерную зону от остальной части комнаты. Удобный стол с эргономичным дизайном подойдет для игр за компьютером, учебы и работы. Столешница с меламиновым покрытием не боится выгорания, легко очищается от пятен и пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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