Стул STAFF Iso Plast CF-009, черный каркас, пластик черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Стул STAFF Iso Plast CF-009, черный каркас, пластик черный
Стул «Iso» с пластиковыми сиденьем и спинкой. Данная конструкция делает стул еще более универсальным. Пластиковые элементы обеспечивают легкий уход. Стул можно использовать в различных общественных помещениях, а также на открытом воздухе. Сиденье и спинка выполнены из прочного пластика. Каркас стула - устойчивая металлическая рама черного цвета, способная выдержать повышенную нагрузку до 100 кг. Сечение плоскоовальной трубы равно 30х15 мм, толщина стенок ножек составляет 1, 15 мм. Стул усилен поперечной трубой диаметром 16 мм и толщиной 1, 1 мм. Ножки стула снабжены накладками для сохранности напольного покрытия.
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