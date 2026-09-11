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Стул складной для дома и офиса Brabix Golf CF-002, серый каркас, пластик серый, 531564 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стул складной для дома и офиса Brabix Golf CF-002, серый каркас, пластик серый, 531564

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531564, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-002&quot;, серый каркас, пластик серый, 531564 - фото 1
531564, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-002&quot;, серый каркас, пластик серый, 531564 - фото 2
531564, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-002&quot;, серый каркас, пластик серый, 531564 - фото 3
531564, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-002&quot;, серый каркас, пластик серый, 531564 - фото 4
531564, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-002&quot;, серый каркас, пластик серый, 531564 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные стулья
  • 531564, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-002&quot;, серый каркас, пластик серый, 531564 - фото 1
  • 531564, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-002&quot;, серый каркас, пластик серый, 531564 - фото 2
  • 531564, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-002&quot;, серый каркас, пластик серый, 531564 - фото 3
  • 531564, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-002&quot;, серый каркас, пластик серый, 531564 - фото 4
  • 531564, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf CF-002&quot;, серый каркас, пластик серый, 531564 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591487
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Размеры в упаковке, см
97х45х8
Вес, кг.
3.35

Описание товара Стул складной для дома и офиса Brabix Golf CF-002, серый каркас, пластик серый, 531564

Лёгкая и практичная модель складного стула BRABIX Golf CF-002 прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, общежитий, гостиниц, дворцов спорта. Прочная рама из металла толщиной 1, 2 мм обеспечит долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. Модель имеет пластиковую спинку с эргономичным профилем. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Кресло способно выдерживать нагрузку до 110 кг.

Отзывы о товаре Стул складной для дома и офиса Brabix Golf CF-002, серый каркас, пластик серый, 531564




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Описание
Лёгкая и практичная модель складного стула BRABIX Golf CF-002 прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, общежитий, гостиниц, дворцов спорта. Прочная рама из металла толщиной 1, 2 мм обеспечит долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. Модель имеет пластиковую спинку с эргономичным профилем. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Кресло способно выдерживать нагрузку до 110 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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