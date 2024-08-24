Стул складной для дома и офиса Brabix Golf CF-007, черный каркас, кожзам черный, 531565
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Стул складной для дома и офиса Brabix Golf CF-007, черный каркас, кожзам черный, 531565
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX Golf CF-007 прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, общежитий, гостиниц, дворцов спорта. Материал обивки - качественный кожзаменитель с повышенной износостойкостью. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Доступная цена позволит сэкономить бюджет. Прочная металлическая рама обеспечит долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности. Кресло способно выдерживать нагрузку до 110 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Достоинства:
Комментарий:
Шикарные стулья! Взял три! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень плохая упаковка, царапины. Но мне было не принципиально, функцию выполняют
Достоинства:
Комментарий:
Отличный стул! Удобный,легкий,качественная обивка.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные стулья. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Стулья пришли со сколами. Возвращать не стали, так как нужны были. Но осадок не очень остался
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие стулья. Крепкие. Немного поцарапан корпус.
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкий, для складного рабочего стола, отличный вариант, в маленькой комнате удобно
Достоинства:
Комментарий:
Очень даже неплохой стул,компактный
Отзывы о товаре Стул складной для дома и офиса Brabix Golf CF-007, черный каркас, кожзам черный, 531565
Достоинства:
Комментарий:
Шикарные стулья! Взял три! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень плохая упаковка, царапины. Но мне было не принципиально, функцию выполняют
Достоинства:
Комментарий:
Отличный стул! Удобный,легкий,качественная обивка.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные стулья. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Стулья пришли со сколами. Возвращать не стали, так как нужны были. Но осадок не очень остался
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие стулья. Крепкие. Немного поцарапан корпус.
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкий, для складного рабочего стола, отличный вариант, в маленькой комнате удобно
Достоинства:
Комментарий:
Очень даже неплохой стул,компактный