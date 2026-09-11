Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-005, черный каркас, кожзам бежевый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные стулья
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 591476
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
80х60х55
Вес, кг.
4.95
Описание товара Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-005, черный каркас, кожзам бежевый
Стул для персонала и посетителей Iso CF-005 (экокожа) - отличный выбор для любой организации! Стул на прочном металлическом каркасе, выполненном из плоскоовальной трубы сечением 30х15 мм, толщина стенок - 1.1 мм. Усилен поперечной трубой диаметром 18 мм, толщина стенок - 1.2 мм. Обивка выполнена из устойчивого к износу кожзама. Пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие.
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Стул для персонала и посетителей Iso CF-005 (экокожа) - отличный выбор для любой организации! Стул на прочном металлическом каркасе, выполненном из плоскоовальной трубы сечением 30х15 мм, толщина стенок - 1.1 мм. Усилен поперечной трубой диаметром 18 мм, толщина стенок - 1.2 мм. Обивка выполнена из устойчивого к износу кожзама. Пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-005, черный каркас, кожзам бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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