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Стул STAFF Iso Lite CF-008, хром, кожзам черный (Z-11) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стул STAFF Iso Lite CF-008, хром, кожзам черный (Z-11)

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532567, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам черный (Z-11), 532567 - фото 1
532567, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам черный (Z-11), 532567 - фото 2
532567, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам черный (Z-11), 532567 - фото 3
532567, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам черный (Z-11), 532567 - фото 4
532567, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам черный (Z-11), 532567 - фото 5
532567, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам черный (Z-11), 532567 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные стулья
  • 532567, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам черный (Z-11), 532567 - фото 1
  • 532567, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам черный (Z-11), 532567 - фото 2
  • 532567, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам черный (Z-11), 532567 - фото 3
  • 532567, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам черный (Z-11), 532567 - фото 4
  • 532567, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам черный (Z-11), 532567 - фото 5
  • 532567, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам черный (Z-11), 532567 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591475
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Характеристики

Бренд
Staff
Тип товара
Офисные стулья
Размеры в упаковке, см
83х60х55
Вес, кг.
5.04

Описание товара Стул STAFF Iso Lite CF-008, хром, кожзам черный (Z-11)

Стул Iso - бестселлер в категории стулья для посетителей. Получил широкое распространение благодаря отличной эргономике, внешней легкости и доступной цене. Легко стопируется по 10 штук. Стул найдет своё место в любом офисе и общественном помещении.Основа сиденья и спинки выполнена из гнутоклееной многослойной фанеры. Обивка стула - неприхотливый в уходе кожзам. Наполнение - поролон средней жесткости. Тыльная сторона спинки и низ сиденья закрыты пластиковым декоративным чехлом. Каркас стула - устойчивая металлическая хромированная рама, способная выдержать повышенную нагрузку до 100 кг. Сечение плоскоовальной трубы 30х15 мм, толщина стенок ножек 1, 15 мм. Стул усилен поперечной трубой диаметром 16 мм, толщиной 1, 1 мм.

Отзывы о товаре Стул STAFF Iso Lite CF-008, хром, кожзам черный (Z-11)




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Характеристики
Бренд
Staff
Тип товара
Офисные стулья
Описание
Стул Iso - бестселлер в категории стулья для посетителей. Получил широкое распространение благодаря отличной эргономике, внешней легкости и доступной цене. Легко стопируется по 10 штук. Стул найдет своё место в любом офисе и общественном помещении.Основа сиденья и спинки выполнена из гнутоклееной многослойной фанеры. Обивка стула - неприхотливый в уходе кожзам. Наполнение - поролон средней жесткости. Тыльная сторона спинки и низ сиденья закрыты пластиковым декоративным чехлом. Каркас стула - устойчивая металлическая хромированная рама, способная выдержать повышенную нагрузку до 100 кг. Сечение плоскоовальной трубы 30х15 мм, толщина стенок ножек 1, 15 мм. Стул усилен поперечной трубой диаметром 16 мм, толщиной 1, 1 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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