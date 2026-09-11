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Стул STAFF Iso Lite CF-008, хром, кожзам бежевый (Z-21) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стул STAFF Iso Lite CF-008, хром, кожзам бежевый (Z-21)

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532568, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам бежевый (Z-21), 532568 - фото 1
532568, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам бежевый (Z-21), 532568 - фото 2
532568, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам бежевый (Z-21), 532568 - фото 3
532568, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам бежевый (Z-21), 532568 - фото 4
532568, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам бежевый (Z-21), 532568 - фото 5
532568, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам бежевый (Z-21), 532568 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные стулья
  • 532568, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам бежевый (Z-21), 532568 - фото 1
  • 532568, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам бежевый (Z-21), 532568 - фото 2
  • 532568, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам бежевый (Z-21), 532568 - фото 3
  • 532568, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам бежевый (Z-21), 532568 - фото 4
  • 532568, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам бежевый (Z-21), 532568 - фото 5
  • 532568, Стул STAFF &quot;Iso Lite CF-008&quot;, хром, кожзам бежевый (Z-21), 532568 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591474
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Характеристики

Бренд
Staff
Тип товара
Офисные стулья
Размеры в упаковке, см
84х60х55
Вес, кг.
5

Описание товара Стул STAFF Iso Lite CF-008, хром, кожзам бежевый (Z-21)

Стул Iso - бестселлер в категории стулья для посетителей. Получил широкое распространение благодаря отличной эргономике, внешней легкости и доступной цене. Легко стопируется по 10 штук. Стул найдет своё место в любом офисе и общественном помещении.

Отзывы о товаре Стул STAFF Iso Lite CF-008, хром, кожзам бежевый (Z-21)




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Характеристики
Бренд
Staff
Тип товара
Офисные стулья
Описание
Стул Iso - бестселлер в категории стулья для посетителей. Получил широкое распространение благодаря отличной эргономике, внешней легкости и доступной цене. Легко стопируется по 10 штук. Стул найдет своё место в любом офисе и общественном помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стул STAFF Iso Lite CF-008, хром, кожзам бежевый (Z-21) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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