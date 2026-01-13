Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, бежевый каркас, кожзам беж
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, бежевый каркас, кожзам беж
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX Golf Plus CF-003 прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта. Материал обивки - качественный кожзаменитель с повышенной износостойкостью. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечат долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности. Кресло способно выдерживать нагрузку до 110 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Достоинства:
Комментарий:
стул хороший,но для худых, покупала в ноябре, в январе сломала. а так мягкий,удобный.
Достоинства:
Комментарий:
На мой рост 165 мне низко сидеть, мужу ростом 182 отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный раскладной стул. Внешне выглядит хорошо, вроде крепкий. Используем в офисе. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
стулья хорошие, только почему то один стул вообще без упаковки, второй слегка обтянут пленкой, всё равно спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, только купите подушку для сидения. Там сидушка с очень тонким слоем смягчителя.
Достоинства:
Комментарий:
Стул предполагался хороший, устойчивый, но сделан неаккуратно, сиденье, которое должно быть мягким, за неделю использования продавилось, видимо поролон внутри низкого качества. Спинка отстаёт от каркаса. Таких денег не стоит!
Достоинства:
Комментарий:
Стулья качественные. Пришли в идеальном состоянии, хорошо упакованы. Реально удобные, в сложенном положении место занимают не много. Опробовал посидев весом 116 кг. Выдержали . Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо большое продавцу,товар пришёл как и обещали на следующий день)) упакован в коробку цвет совпадает, очень удобный мягкий прочный стул! Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
очень добротные крепкие стулья, внешне симпатичные, универсальный оттенок. сидеть комфортно, сидушки набиты плотно
Достоинства:
Комментарий:
хороший стул, но в сложенном виде его всё же хранить надо в гардеробной, которой нет
Достоинства:
Комментарий:
Через небольшой промежуток времени начинает разваливаться и перекашиваться. Один стул пришёл испачканный маркером с лицевой стороны спинки, вовремя мы не проверили и пропустили этот момент
Достоинства:
Комментарий:
Сами стулья отличные...но накладки на ножки были не на всех
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобные стулья, для такой цены очень хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
пластиковые накладки на ножки быстро полопались. стулья прочные, удобные
Достоинства:
Комментарий:
Собрал коллекцию из трёх стульев!Качество и удобство на высоте!Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, стул крепкий, легко складывается. но пришёл без какой-либо упаковки
Достоинства:
Комментарий:
в целом нормальный стул. Есть незначительные потертости на краске. Главный минус - стоит только на трех ножках, четвертая висит, видимо неровная сборка. может со временем и под тяжестью тела выровняется.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, крепкий. Пластиковой чехол через месяц продавился.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший стул, устойчивый, приятный цвет, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобные стулья, веду трансформауионную игру и гости по 3-4 часа расположены на данных стульях, удобно и мягко. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Со второго раза привезли нормальные стулья, не рваные, не ободранные, все устроило.
Отзывы о товаре Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, бежевый каркас, кожзам беж
Достоинства:
Комментарий:
стул хороший,но для худых, покупала в ноябре, в январе сломала. а так мягкий,удобный.
Достоинства:
Комментарий:
На мой рост 165 мне низко сидеть, мужу ростом 182 отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный раскладной стул. Внешне выглядит хорошо, вроде крепкий. Используем в офисе. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
стулья хорошие, только почему то один стул вообще без упаковки, второй слегка обтянут пленкой, всё равно спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, только купите подушку для сидения. Там сидушка с очень тонким слоем смягчителя.
Достоинства:
Комментарий:
Стул предполагался хороший, устойчивый, но сделан неаккуратно, сиденье, которое должно быть мягким, за неделю использования продавилось, видимо поролон внутри низкого качества. Спинка отстаёт от каркаса. Таких денег не стоит!
Достоинства:
Комментарий:
Стулья качественные. Пришли в идеальном состоянии, хорошо упакованы. Реально удобные, в сложенном положении место занимают не много. Опробовал посидев весом 116 кг. Выдержали . Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо большое продавцу,товар пришёл как и обещали на следующий день)) упакован в коробку цвет совпадает, очень удобный мягкий прочный стул! Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
очень добротные крепкие стулья, внешне симпатичные, универсальный оттенок. сидеть комфортно, сидушки набиты плотно
Достоинства:
Комментарий:
хороший стул, но в сложенном виде его всё же хранить надо в гардеробной, которой нет
Достоинства:
Комментарий:
Через небольшой промежуток времени начинает разваливаться и перекашиваться. Один стул пришёл испачканный маркером с лицевой стороны спинки, вовремя мы не проверили и пропустили этот момент
Достоинства:
Комментарий:
Сами стулья отличные...но накладки на ножки были не на всех
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобные стулья, для такой цены очень хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
пластиковые накладки на ножки быстро полопались. стулья прочные, удобные
Достоинства:
Комментарий:
Собрал коллекцию из трёх стульев!Качество и удобство на высоте!Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, стул крепкий, легко складывается. но пришёл без какой-либо упаковки
Достоинства:
Комментарий:
в целом нормальный стул. Есть незначительные потертости на краске. Главный минус - стоит только на трех ножках, четвертая висит, видимо неровная сборка. может со временем и под тяжестью тела выровняется.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, крепкий. Пластиковой чехол через месяц продавился.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший стул, устойчивый, приятный цвет, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобные стулья, веду трансформауионную игру и гости по 3-4 часа расположены на данных стульях, удобно и мягко. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Со второго раза привезли нормальные стулья, не рваные, не ободранные, все устроило.