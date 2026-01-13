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Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, бежевый каркас, кожзам беж купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, бежевый каркас, кожзам беж

21 Отзывы
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531567, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, бежевый каркас, кожзам бежевый, 531567 - фото 1
531567, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, бежевый каркас, кожзам бежевый, 531567 - фото 2
531567, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, бежевый каркас, кожзам бежевый, 531567 - фото 3
531567, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, бежевый каркас, кожзам бежевый, 531567 - фото 4
531567, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, бежевый каркас, кожзам бежевый, 531567 - фото 5
531567, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, бежевый каркас, кожзам бежевый, 531567 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные стулья
  • 531567, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, бежевый каркас, кожзам бежевый, 531567 - фото 1
  • 531567, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, бежевый каркас, кожзам бежевый, 531567 - фото 2
  • 531567, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, бежевый каркас, кожзам бежевый, 531567 - фото 3
  • 531567, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, бежевый каркас, кожзам бежевый, 531567 - фото 4
  • 531567, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, бежевый каркас, кожзам бежевый, 531567 - фото 5
  • 531567, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, бежевый каркас, кожзам бежевый, 531567 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591471
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Размеры в упаковке, см
48х48х8
Вес, кг.
3.96

Описание товара Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, бежевый каркас, кожзам беж

Практичная и удобная модель складного стула BRABIX Golf Plus CF-003 прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта. Материал обивки - качественный кожзаменитель с повышенной износостойкостью. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечат долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности. Кресло способно выдерживать нагрузку до 110 кг.

Отзывы о товаре Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, бежевый каркас, кожзам беж

Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Мария Д.

Достоинства:


Комментарий:
стул хороший,но для худых, покупала в ноябре, в январе сломала. а так мягкий,удобный.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
МАРИНА Д.

Достоинства:


Комментарий:
На мой рост 165 мне низко сидеть, мужу ростом 182 отлично.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный раскладной стул. Внешне выглядит хорошо, вроде крепкий. Используем в офисе. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Валентина И.

Достоинства:


Комментарий:
стулья хорошие, только почему то один стул вообще без упаковки, второй слегка обтянут пленкой, всё равно спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Скворцов Денис

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, только купите подушку для сидения. Там сидушка с очень тонким слоем смягчителя.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
Стул предполагался хороший, устойчивый, но сделан неаккуратно, сиденье, которое должно быть мягким, за неделю использования продавилось, видимо поролон внутри низкого качества. Спинка отстаёт от каркаса. Таких денег не стоит!
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Стулья качественные. Пришли в идеальном состоянии, хорошо упакованы. Реально удобные, в сложенном положении место занимают не много. Опробовал посидев весом 116 кг. Выдержали . Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Лариса К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо большое продавцу,товар пришёл как и обещали на следующий день)) упакован в коробку цвет совпадает, очень удобный мягкий прочный стул! Советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2025
Елизавета И.

Достоинства:


Комментарий:
очень добротные крепкие стулья, внешне симпатичные, универсальный оттенок. сидеть комфортно, сидушки набиты плотно
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший стул, но в сложенном виде его всё же хранить надо в гардеробной, которой нет
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Алина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Через небольшой промежуток времени начинает разваливаться и перекашиваться. Один стул пришёл испачканный маркером с лицевой стороны спинки, вовремя мы не проверили и пропустили этот момент
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Сами стулья отличные...но накладки на ножки были не на всех
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобные стулья, для такой цены очень хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
пластиковые накладки на ножки быстро полопались. стулья прочные, удобные
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Собрал коллекцию из трёх стульев!Качество и удобство на высоте!Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, стул крепкий, легко складывается. но пришёл без какой-либо упаковки
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в целом нормальный стул. Есть незначительные потертости на краске. Главный минус - стоит только на трех ножках, четвертая висит, видимо неровная сборка. может со временем и под тяжестью тела выровняется.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, крепкий. Пластиковой чехол через месяц продавился.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший стул, устойчивый, приятный цвет, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобные стулья, веду трансформауионную игру и гости по 3-4 часа расположены на данных стульях, удобно и мягко. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Анна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Со второго раза привезли нормальные стулья, не рваные, не ободранные, все устроило.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Описание
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX Golf Plus CF-003 прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта. Материал обивки - качественный кожзаменитель с повышенной износостойкостью. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечат долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности. Кресло способно выдерживать нагрузку до 110 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Мария Д.

Достоинства:


Комментарий:
стул хороший,но для худых, покупала в ноябре, в январе сломала. а так мягкий,удобный.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
МАРИНА Д.

Достоинства:


Комментарий:
На мой рост 165 мне низко сидеть, мужу ростом 182 отлично.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный раскладной стул. Внешне выглядит хорошо, вроде крепкий. Используем в офисе. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Валентина И.

Достоинства:


Комментарий:
стулья хорошие, только почему то один стул вообще без упаковки, второй слегка обтянут пленкой, всё равно спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Скворцов Денис

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, только купите подушку для сидения. Там сидушка с очень тонким слоем смягчителя.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
Стул предполагался хороший, устойчивый, но сделан неаккуратно, сиденье, которое должно быть мягким, за неделю использования продавилось, видимо поролон внутри низкого качества. Спинка отстаёт от каркаса. Таких денег не стоит!
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Стулья качественные. Пришли в идеальном состоянии, хорошо упакованы. Реально удобные, в сложенном положении место занимают не много. Опробовал посидев весом 116 кг. Выдержали . Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Лариса К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо большое продавцу,товар пришёл как и обещали на следующий день)) упакован в коробку цвет совпадает, очень удобный мягкий прочный стул! Советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2025
Елизавета И.

Достоинства:


Комментарий:
очень добротные крепкие стулья, внешне симпатичные, универсальный оттенок. сидеть комфортно, сидушки набиты плотно
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший стул, но в сложенном виде его всё же хранить надо в гардеробной, которой нет
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Алина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Через небольшой промежуток времени начинает разваливаться и перекашиваться. Один стул пришёл испачканный маркером с лицевой стороны спинки, вовремя мы не проверили и пропустили этот момент
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Сами стулья отличные...но накладки на ножки были не на всех
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобные стулья, для такой цены очень хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
пластиковые накладки на ножки быстро полопались. стулья прочные, удобные
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Собрал коллекцию из трёх стульев!Качество и удобство на высоте!Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, стул крепкий, легко складывается. но пришёл без какой-либо упаковки
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в целом нормальный стул. Есть незначительные потертости на краске. Главный минус - стоит только на трех ножках, четвертая висит, видимо неровная сборка. может со временем и под тяжестью тела выровняется.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, крепкий. Пластиковой чехол через месяц продавился.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший стул, устойчивый, приятный цвет, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобные стулья, веду трансформауионную игру и гости по 3-4 часа расположены на данных стульях, удобно и мягко. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Анна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Со второго раза привезли нормальные стулья, не рваные, не ободранные, все устроило.


Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, бежевый каркас, кожзам беж - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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