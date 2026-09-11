Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-001, хромированный каркас, ткань серая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-001, хромированный каркас, ткань серая
Iso (Изо) - самая популярная и доступная модель среди офисных стульев. Несмотря на всю внешнюю простоту, конструкция обеспечивает удобную посадку в течение всего рабочего дня. Незаменимый предмет мебели в любом офисе. Теперь в лучшем качестве от BRABIX. Основа сиденья и спинки выполнена из гнутоклееной фанеры. Обивка - плотная ткань повышенной износостойкости, неприхотлива в уходе, не имеет тенденций к выцветанию. Наполнение - поролон средней жесткости. Тыльная сторона спинки и низ сиденья закрыты пластиковым декоративным чехлом. Каркас стула - устойчивая металлическая хромированная рама, способная выдержать повышенную нагрузку до 100 кг. Ножки и дуги - плоскоовальная труба сечением 30х15 мм, толщиной стенок - 1, 2 мм. Поперечная труба, жестко соединяющая ножки, - усиленная круглого сечения диаметром - 18 мм и толщиной стенок - 1, 2 мм. Бестселлер на все времена. Удобство, простота и доступность делает данное изделие незаменимым где бы то ни было.
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