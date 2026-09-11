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Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-001, хромированный каркас, кожзам серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-001, хромированный каркас, кожзам серый

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531426, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-001&quot;, хромированный каркас, кожзам серый, 531426 - фото 1
531426, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-001&quot;, хромированный каркас, кожзам серый, 531426 - фото 2
531426, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-001&quot;, хромированный каркас, кожзам серый, 531426 - фото 3
531426, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-001&quot;, хромированный каркас, кожзам серый, 531426 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные стулья
  • 531426, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-001&quot;, хромированный каркас, кожзам серый, 531426 - фото 1
  • 531426, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-001&quot;, хромированный каркас, кожзам серый, 531426 - фото 2
  • 531426, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-001&quot;, хромированный каркас, кожзам серый, 531426 - фото 3
  • 531426, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-001&quot;, хромированный каркас, кожзам серый, 531426 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591464
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Размеры в упаковке, см
80х60х54
Вес, кг.
5.54

Описание товара Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-001, хромированный каркас, кожзам серый

Iso (Изо) - самая популярная и доступная модель среди офисных стульев. Несмотря на всю внешнюю простоту, конструкция обеспечивает удобную посадку в течение всего рабочего дня. Незаменимый предмет мебели в любом офисе. Теперь в лучшем качестве от BRABIX. Основа сиденья и спинки выполнена из гнутоклееной фанеры. Обивка - кожзам, прочный и износостойкий материал, неприхотлив в уходе, не имеет тенденции к выцветанию, повышенной износостойкости. Наполнение - поролон средней жесткости. Тыльная сторона спинки и низ сиденья закрыты пластиковым декоративным чехлом. Каркас стула - устойчивая металлическая хромированная рама, способная выдержать повышенную нагрузку до 100 кг. Ножки и дуги - плоскоовальная труба сечением 30х15 мм и толщиной стенок - 1, 2 мм. Поперечная труба, жестко соединяющая ножки, - усиленная, круглого сечения диаметром - 18 мм и толщиной стенок - 1, 2 мм. Бестселлер на все времена. Удобство, простота и доступность делает данное изделие незаменимым где бы то ни было.

Отзывы о товаре Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-001, хромированный каркас, кожзам серый




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Описание
Iso (Изо) - самая популярная и доступная модель среди офисных стульев. Несмотря на всю внешнюю простоту, конструкция обеспечивает удобную посадку в течение всего рабочего дня. Незаменимый предмет мебели в любом офисе. Теперь в лучшем качестве от BRABIX. Основа сиденья и спинки выполнена из гнутоклееной фанеры. Обивка - кожзам, прочный и износостойкий материал, неприхотлив в уходе, не имеет тенденции к выцветанию, повышенной износостойкости. Наполнение - поролон средней жесткости. Тыльная сторона спинки и низ сиденья закрыты пластиковым декоративным чехлом. Каркас стула - устойчивая металлическая хромированная рама, способная выдержать повышенную нагрузку до 100 кг. Ножки и дуги - плоскоовальная труба сечением 30х15 мм и толщиной стенок - 1, 2 мм. Поперечная труба, жестко соединяющая ножки, - усиленная, круглого сечения диаметром - 18 мм и толщиной стенок - 1, 2 мм. Бестселлер на все времена. Удобство, простота и доступность делает данное изделие незаменимым где бы то ни было.
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Доставка
Отзывы


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